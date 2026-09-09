Το φωτογραφικό υλικό από τον εσωτερικό χώρο της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποτυπώνει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που δεσπόζει στον χώρο είναι το πλήθος από θρησκευτικές εικόνες και αγιογραφίες που καλύπτουν σχεδόν κάθε τοίχο και επιφάνεια του γραφείου.

Από ασημένια τάματα και εικόνες της Παναγίας και του Χριστού σε διάφορα μεγέθη, μέχρι ξυλόγλυπτα και μικρότερα εικονίσματα τοποθετημένα δίπλα στα ιατρικά συγγράμματα, το θρησκευτικό στοιχείο είναι διάχυτο παντού.

Ανάμεσα στις δεκάδες εικόνες βρίσκεται τοποθετημένο το ιατρικό εξοπλιστικό υλικό, με ένα μεγάλο εργαστηριακό μικροσκόπιο και μια ψηφιακή οθόνη να ξεχωρίζουν πάνω στο σκούρο ξύλινο γραφείο.

«Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό»

Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κυψέλης βρέθηκε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, εκπροσωπώντας τον υπεύθυνο της μονάδας, όπου υπογράμμισε τη νομιμότητα της εγκατάστασης και των μέσων που διαθέτει.

«Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Ο γιατρός και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Είναι προσωπικός μου γιατρός. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό (…) Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μένει να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεά ψήφους εν όψει προεκλογικής περιόδου», ανέφερε ο Νίκος Αγαπηνός.

Σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας του χώρου, συμπλήρωσε: «Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια για εν όψει προεκλογικής περιόδου. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωθέντα τα συγκεκριμένα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο».