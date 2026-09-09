Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για την Εύη Δρούτσα ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδέθηκε μέσα από τη μουσική, αλλά και μέσα από προσωπικές στιγμές που θυμάται τώρα, μετά τον θάνατό του. Η στιχουργός μίλησε στο Newsbeast και περιέγραψε τον χαρακτήρα του, τη σχέση που είχαν και μια παλιά ανάμνηση από τη Θεσσαλονίκη.

«Ήταν ένα υπέροχο παιδί. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό που θα γίνει», είπε η Εύη Δρούτσα, αναφερόμενη στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα είχε περάσει δύσκολες στιγμές και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς, όπως είπε, «είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Διότι αγαπούσε και πάρα πολύ την οικογένειά του». Η ίδια πρόσθεσε: «Πάντως εγώ πιστεύω, δηλαδή χωρίς να ξέρω, ότι όταν κάποιος άνθρωπος περνάει τέτοια στεναχώρια, κάποια ώρα κάποτε ξεσπάει».

Η είδηση του θανάτου του, όπως περιγράφει, την αιφνιδίασε πλήρως. «Θα μας λείψει πάρα πολύ και ήταν κάτι που δεν… δηλαδή αυτό που λένε “πέφτω απ’ τα σύννεφα”, αυτό είναι. Πέσαμε όλοι απ’ τα σύννεφα», ανέφερε.

Η εικόνα που είχε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Εύη Δρούτσα επέμεινε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης συμπεριφερόταν στους ανθρώπους γύρω του. «Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν πείραξε άνθρωπο ποτέ, ήτανε προσιτός σε όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που δεν κρατούσε αποστάσεις από όσους γνώριζε. «Γενικώς ευγενέστατος. Θα… σε έβλεπε, ερχότανε έτρωγε σε μένα κοντά, ερχότανε να με δει, “Πώς είσαι; Τι κάνεις;”», ανέφερε η στιχουργός. Και συμπλήρωσε για τη συμπεριφορά του: «Αυτός δεν ήτανε από τους… με τη μύτη ψηλά, που λέμε. Ήτανε… ναι. Έλα».

Η ανάμνηση από τη Θεσσαλονίκη

Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται κάποια ιδιαίτερη στιγμή από τη γνωριμία και τη σχέση τους, η Εύη Δρούτσα επέστρεψε σε μια παλαιότερη περίοδο. «Ε, κοίταξε… κάτι πολύ παλιό, στη Θεσσαλονίκη που πήγαινα στα καμαρίνια γιατί ήτανε δυο φίλοι και κάναμε παρέα, και ήτανε… μια τρέλα, περάσαμε καλά, πολύ καλά», είπε.

Η ανάμνηση αυτή ανήκει σε μια εποχή κατά την οποία οι επαγγελματικές σχέσεις στον χώρο του τραγουδιού συνυπήρχαν με τις προσωπικές παρέες και τις συναντήσεις στα καμαρίνια. Για την Εύη Δρούτσα, ωστόσο, εκείνο που παρέμεινε από τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κυρίως η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους που είχε κοντά του. «Ήταν πολύ καλό παιδί, αλήθεια ήταν πολύ καλό παιδί», είπε χαρακτηριστικά.