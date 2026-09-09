Παίκτης της ΑΕΚ ξανά, έπειτα από μια εξαετία στον Ολυμπιακό, είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την επιστροφή του με συμβόλαιο τριών ετών.

Η Ένωση είχε συμφωνήσει προφορικά εδώ και καιρό με τον διεθνή γκαρντ, πρώτα όμως έπρεπε να λυθεί το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους». Αυτό τελικά έγινε την Τετάρτη (9/9) με τη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού και λίγες ώρες μετά ήρθε και αυτή των «κιτρινόμαυρων».

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!», ανέφερε η ανακοίνωση της ΑΕΚ, η οποία ανέβασε στα social media και ένα εντυπωσιακό βίντεο.