Πρώτα έπεσε με το SUV της πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, μετακινώντας το μέχρι το γκαζόν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, επιτέθηκε στην ιδιοκτήτριά του. Όταν όμως οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της, η 24χρονη Ελίζαμπεθ Μπουσέρ τούς είπε: «Σας παρακαλώ, μη με πάτε στη φυλακή γι’ αυτό. Νόμιζα ότι ήμασταν όλοι φίλοι».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου στην Ντεϊτόνα Μπιτς της Φλόριντα και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τοπική αστυνομία.

Η 24χρονη οδηγούσε ένα Ford Bronco όταν προσέκρουσε σε ένα Honda, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο γκαράζ κατοικίας. Η ίδια υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει μόνο το φανάρι του οχήματος, όμως ένας από αυτούς τής επισήμανε την έκταση της ζημιάς.

«Δεν χτύπησες απλώς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Το διέλυσες», ακούγεται να της λέει.

Η ιδιοκτήτρια του Honda δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, ένας γείτονας την ενημέρωσε για το συμβάν και εκείνη βγήκε από το σπίτι για να δει τι είχε συμβεί. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε επίθεση από την οδηγό.

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι η Μπουσέρ την πλησίασε και τη χτύπησε, ενώ στη συνέχεια την ακολούθησε προς την εξώπορτα του σπιτιού της και την έσπρωξε.

Σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης, η 24χρονη εμφάνιζε σημάδια μέθης και δυσκολευόταν να σταθεί όρθια. Όταν της ζητήθηκε το δίπλωμα οδήγησης, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα διαβατήριο.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι βιαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι στην κόρη της. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει αν έχει παιδιά.

Στα πλάνα από τις κάμερες των αστυνομικών καταγράφεται να αρνείται να υποβληθεί σε επιτόπια δοκιμασία νηφαλιότητας και να επιχειρεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ακολούθησε η σύλληψή της.

Η Μπουσέρ οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Βολούσια, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια, πρόκληση υλικών ζημιών κατά την οδήγηση υπό την επήρεια, επίθεση, αντίσταση σε αστυνομικό και κατοχή ελεγχόμενης ουσίας.

Αφέθηκε ελεύθερη στις 31 Αυγούστου και η εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου.