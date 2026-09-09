Νέα μικρά οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί την Τρίτη (8/9) σακούλα με ανθρώπινα οστά, προκαλώντας νέο συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα νέα ευρήματα ήταν μέσα σε σακούλα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά, με την εξέταση των ευρημάτων να αναμένεται να δώσει απαντήσεις.

Την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ενημέρωσε πολίτης, ο οποίος εντόπισε τα οστά, ωστόσο δεν παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών. Στην περιοχή έχει κληθεί ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Το σουτ που αποκάλυψε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά

Το νέο εύρημα έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τον εντοπισμό της πρώτης σακούλας με ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα σουτ σε γήπεδο της περιοχής. Η μπάλα κατέληξε έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας πήγε να την αναζητήσει.

Σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο αντίκρισε μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά. Ανάμεσα στα ευρήματα φέρεται να υπήρχε και κρανίο.

Ο προπονητής απομάκρυνε αμέσως τα παιδιά από το σημείο και ενημέρωσε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και περισυνέλεξαν τα οστά, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον και το νέο εύρημα που εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο της πρώτης σακούλας.