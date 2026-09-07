Για την ιαπωνική ταυτότητα της Mazda, τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το νέο Mazda CX-6e και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα μίλησε ο Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Στρατηγικής του Ομίλου Συγγελίδη, στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι, από την 90ή ΔΕΘ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Mazda και στον τρόπο με τον οποίο η μάρκα επιχειρεί να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για εσάς, καθώς η παρουσία της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στην 90ή ΔΕΘ δίνει στη Mazda μια διαφορετική ευκαιρία να αναδείξει την ιαπωνική ταυτότητα και κουλτούρα. Πόσο σημαντικό είναι για τη μάρκα να διατηρήσει τη δική της ταυτότητα μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και έναν τεχνολογικό κλάδο που αλλάζει διαρκώς;

Κατ’ αρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Η Mazda είναι μια μάρκα που γεννήθηκε στη Χιροσίμα και γνωρίζουμε πολύ καλά τον μεγάλο συμβολισμό που έχει η Χιροσίμα για την ιαπωνική βιομηχανία και την ιαπωνική κουλτούρα.

Η Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα δίνει στη Mazda την ευκαιρία να βρεθεί σε έναν χώρο που αντιπροσωπεύει πολλά από όσα πρεσβεύει η ίδια η χώρα για την παγκόσμια παραγωγή και όχι μόνο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτά βρίσκονται στην καρδιά όσων πρεσβεύει και η Mazda.

Αν δούμε την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, θα διαπιστώσουμε ότι η ιαπωνική βιομηχανία παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι ηγέτιδα δύναμη σε πολλές ηπείρους που τα ιαπωνικά αυτοκίνητα πουλούν περισσότερο από ό,τι οι άλλοι ανταγωνιστές.

Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται πολύ γρήγορα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η θέση κινδυνεύει. Η δική μας πεποίθηση, με τη Mazda στην καρδιά αυτής της φιλοσοφίας, είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και ο λόγος είναι ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιαπωνικής κουλτούρας και φιλοσοφίας είναι η πολύ μεγάλη προετοιμασία.

Υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών. Για τη Mazda, όμως, όπως και για την ιαπωνική κουλτούρα και βιομηχανία, η τεχνολογία είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός.

Το αυτοκίνητο είναι ένα ουσιαστικό προϊόν, το οποίο έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον άνθρωπο. Η Mazda, στην καρδιά αυτού που πρεσβεύει, φτιάχνει ένα αυτοκίνητο το οποίο ο πελάτης μπορεί να εμπιστευθεί, με τεχνολογική υπεροχή και πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, με έναν τρόπο που το κάνει μοναδικά. Φυσικά, μοιράζεται πολλές από αυτές τις αξίες με άλλες ιαπωνικές μάρκες, αλλά πιστεύουμε ότι η Mazda βρίσκεται στην επιτομή αυτής της φιλοσοφίας. Και κάθε τεχνολογική εξέλιξη θα την υιοθετήσει τη στιγμή που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να δώσει στον πελάτη της κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

– Στη ΔΕΘ παρουσιάζετε και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, ένα σημαντικό βήμα για τη Mazda. Πώς θα κινηθείτε με αυτό το μοντέλο στην ελληνική αγορά και ποιον ρόλο θέλετε να παίξει στην γκάμα σας;

Στην γκάμα μας είναι ένα πολύ σημαντικό αυτοκίνητο. Έρχεται αμέσως μετά το Mazda 6e και είναι δύο μοντέλα με τα οποία η Mazda παρουσιάζει τη δική της πρόταση σε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτροκίνηση. Όπως είπαμε, όμως, η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε ένα αυτοκίνητο που διαθέτει τη σχεδιαστική υπεροχή της Mazda. Όλο αυτό το ενιαίο, «χυτό» σχεδιαστικό σύνολο που χαρακτηρίζει τα αυτοκίνητα της μάρκας είναι εμφανές και στο καινούργιο μας μοντέλο. Παράλληλα, έχει αυτή την έμπνευση που θέλει τον άνθρωπο να βρίσκεται στο κέντρο του αυτοκινήτου.

Το CX-6e είναι ένα πραγματικό αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που πρέπει εσύ να προσπαθήσεις να μάθεις. Ο άνθρωπος βρίσκεται στην καρδιά του και είναι το αυτοκίνητο που έρχεται να προσαρμοστεί σε εσένα. Πρόκειται για ένα SUV που τοποθετείται σε μια πολύ σημαντική κατηγορία της αγοράς, αυτή των ηλεκτρικών SUV.

Έρχεται με μια πολύ καλή τιμή και καταπληκτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και τις λεπτομέρειές του στο mazda.gr αλλά και να το οδηγήσουν. Ξεκινά σύντομα και η εμπορική του παρουσία και είναι ένα αυτοκίνητο που έρχεται να δημιουργήσει ένα μοναδικό Mazda αυτοκίνητο για τους Έλληνες καταναλωτές.

– Δεν είναι, όμως, το μοναδικό σημαντικό μοντέλο της Mazda. Το CX-5 εξακολουθεί να έχει κομβικό ρόλο στην γκάμα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ισορροπία ανάμεσα στα παραδοσιακά μοντέλα και στα αμιγώς ηλεκτρικά; Θα αλλάξει η στρατηγική τα επόμενα χρόνια;

Η στρατηγική των εργοστασίων και των κατασκευαστών δεν είναι πάντα απόλυτα σαφής σε εμπορικό επίπεδο για εμάς που εκπροσωπούμε μια μάρκα σε μια χώρα. Είναι, όμως, ξεκάθαρο το τι θέλει να κάνει η Mazda. Είναι μια μάρκα που επενδύει στην τεχνολογία και έχει δεσμευτεί σε μια λογική σύμφωνα με την οποία η τεχνολογία έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Θα συνεχίσει να κατασκευάζει υβριδικά, mild hybrid, plug-in hybrid και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχοντας πάντα ως στόχο να μειώσει το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το CX-5, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ σημαντικό αυτοκίνητο για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Έρχεται με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του όσο και σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων. Καλύπτει, λοιπόν, μια σημαντική κατηγορία της αγοράς με κινητήρα εσωτερικής καύσης, έχοντας παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη Mazda σημαντική. Και ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αυτό που δεσμεύεται να κάνει η Mazda και στο μέλλον είναι να συνεχίσει να προσφέρει τεχνολογίες που ταιριάζουν όχι μόνο στην Ευρώπη ή στις αγορές όπου η ηλεκτροκίνηση είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Το σημαντικό είναι να δίνει έμφαση σε αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη ο καταναλωτής και όχι σε αυτό που θεωρεί σημαντικό ο κατασκευαστής.

– Η Mazda δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία και στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της. Πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί αυτό σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η ηλεκτροκίνηση αλλάζουν ριζικά το αυτοκίνητο; Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι θα παραμείνουν αναλλοίωτα στον χαρακτήρα της μάρκας;

Αν δείτε το πόσο γρήγορα και με ποιον τρόπο μπήκε η Mazda στην ηλεκτροκίνηση, θα καταλάβετε γιατί δεν παρουσίασε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων πριν από πέντε, έξι ή επτά χρόνια. Σήμερα βρίσκεται στη θέση να συνδυάσει τη δική της τεχνολογική υπεροχή με έναν τρόπο που παραμένει απολύτως πιστός στον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.

Η θέση οδήγησης, το Jinba Ittai, δηλαδή η σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κουλτούρας της Mazda, κυριαρχεί και στα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλοιωθεί, γιατί ένα από τα στοιχεία που μοιράζονται οι Ιάπωνες κατασκευαστές είναι τα πολλά χρόνια προετοιμασίας και διερεύνησης σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη πρόταση για τον πελάτη. Η Mazda βρίσκεται στην επιτομή αυτής της προσέγγισης. Το έκανε στο παρελθόν, το κάνει σήμερα με τα νέα μας μοντέλα και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον.

Τα μοντέλα που παρουσιάζουμε τώρα, αλλά και αυτά που θα παρουσιάσουμε το 2027, το 2028 και το 2029, μέσα από μια πολύ ευρεία γκάμα νέων λανσαρισμάτων, θα ακολουθούν ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία.

– Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει ιδιαίτερες προκλήσεις, από το κόστος χρήσης και την τιμή αγοράς έως τις υποδομές που απαιτούνται για την ηλεκτροκίνηση. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για την ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια; Τι πρέπει ακόμη να αλλάξει ή να βελτιωθεί;

Η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται κατ’ αρχάς σε μια φάση μετάβασης και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Βρίσκεται σε φάση μετάβασης στην Ευρώπη ουσιαστικά αλλά και παγκοσμίως. Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή στην Κίνα. Γι’ αυτό βλέπουμε και την επίθεση των Κινέζων κατασκευαστών σε κάθε αγορά που δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη και λιγότερο, μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα και υπάρχει πολιτική βούληση. Για να μπορέσει, όμως, να αναπτυχθεί πραγματικά η ηλεκτροκίνηση, πρέπει να φύγει από τους λεγόμενους early adopters, τους pioneers, δηλαδή εκείνους που υιοθετούν πρώτοι μια νέα τεχνολογία, και να περάσει στο μεγαλύτερο κομμάτι του καταναλωτικού κοινού. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει πλέον να «πουλάμε τεχνολογία». Πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή ένα αυτοκίνητο σχετικά οικονομικό στη χρήση και στην αγορά, το οποίο καλύπτει πραγματικές ανάγκες, χωρίς να απαιτεί συμβιβασμούς και χωρίς να δημιουργεί φόβο ή ανασφάλεια για το πού και πώς θα φορτιστεί.

Πηγαίνουμε ραγδαία προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί γίνονται πολλές επενδύσεις στις υποδομές. Δεν έχουμε φτάσει, όμως, ακόμη στο σημείο που πρέπει. Γι’ αυτό και η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται πιο πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Μεγάλη σημασία έχει και η σταθερότητα ενός προγράμματος επιδότησης, γιατί η επιδότηση συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το κόστος αγοράς και το κόστος χρήσης. Εμείς ως μάρκα, όπως πιστεύω ότι κάνουν και οι υπόλοιπες μάρκες στην Ελλάδα, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή και να του προτείνουμε ένα αυτοκίνητο που τον συμφέρει να αγοράσει και να χρησιμοποιεί, χωρίς να έχει λόγο να αμφισβητεί το εάν και πού μπορεί να το φορτίσει.

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει να μπορεί να αποτελεί ένα κανονικό, καθημερινό αυτοκίνητο για τον ίδιο και την οικογένειά του.