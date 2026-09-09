Με μια προσωπική ανάρτηση στο Facebook, ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας το σοκ της απώλειας και τις στιγμές που μοιράστηκαν στη δουλειά και στην παρέα.

«Μου έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει», έγραψε στην αρχή του μηνύματός του. Στη συνέχεια, όμως, η πρώτη αυτή αντίδραση έδωσε τη θέση της σε μια ανάμνηση που, για τον ίδιο, συνοψίζει τον χαρακτήρα του τραγουδιστή: «Όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στάθηκε στο ιδιαίτερο χάρισμα του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο έδινε τη δική του ταυτότητα στα τραγούδια. Όπως σημείωσε, αυτό ήταν που τον κράτησε μακριά από «τη βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει το λαϊκό τραγούδι – πολύ πριν το ΑΙ».

Μέσα από την ανάρτησή του αποκάλυψε και μια προσωπική συνήθεια του τραγουδιστή πριν από τις ηχογραφήσεις.

«Λίγο πριν μπει στο στούντιο έλεγε μια μικρή, ολόδική του, προσευχή. Και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατ’ ευθείαν στο στερέωμα», ανέφερε.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο τραγουδοποιός απέφυγε την εξιδανίκευση, εξηγώντας πως ούτε ο ίδιος ο Μαζωνάκης θα την ήθελε. Περιέγραψε έναν άνθρωπο που είχε κάνει τις επιλογές του και αναλάμβανε το τίμημά τους, παρασύροντας το κοινό στη δική του μουσική διαδρομή.

«Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορώ για τη “σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας”», έγραψε.

Το κλείσιμο της ανάρτησης ήταν αφιερωμένο στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη νύχτα, την οποία ο Φοίβος Δεληβοριάς περιέγραψε ως μια βαθιά προσωπική δέσμευση:

«Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθειά ανάγκη, που θα μείνει για πάντα αναμμένο κεράκι στον μεγάλο, σκοτεινό ουρανό».