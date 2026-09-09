Δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, ο οποίος μίλησε για τη συνάντησή τους και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συνέντευξη.

Ο γνωστός Κύπριος δημοσιογράφος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και στη Λένα Φλυτζάνη, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Όπως αποκάλυψε, ήταν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης που ζήτησε να γίνει η συνέντευξη μέσα στον Ιούλιο, χωρίς να θέλει να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινούσε ο νέος κύκλος της εκπομπής «Τετ α τετ».

«Είναι συγκλονιστική και σοκαριστική η σημερινή είδηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρχές Ιουλίου πήγαινα στο σπίτι του για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπως την ήθελε, όπως μου τη ζήτησε και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του συνέντευξη, η τελευταία στιγμή που θα τον έβλεπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τρύφωνος.

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη να πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη τον Οκτώβριο, με αφορμή την επιστροφή της εκπομπής. Εκείνος όμως επέμενε να γίνει άμεσα.

«Μου λέει “Όχι, τώρα θέλω να έρθεις τώρα αυτές τις μέρες Αθήνα και να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή”», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Μόλις μάθαμε όλοι το σημερινό δυσάρεστο νέο, λέω δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ανάγκη του, που ήθελε να μιλήσει για όλα αρχές Ιουλίου και ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια».

«Ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, είχε χιούμορ και όρεξη»

Ο Τάσος Τρύφωνος αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία είχε γίνει περίπου 30 χρόνια πριν, όταν ο τραγουδιστής έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα στην καριέρα του.

«Μετά δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχα ιδιαίτερη επαφή σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, αυτές τις μέρες που μιλάγαμε για τη συνέντευξη στο σπίτι του, ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας. Είχε χιούμορ, είχε όρεξη», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης για όσα ετοίμαζε το επόμενο διάστημα, μεταξύ άλλων για τη συναυλία του στο Γκάζι στις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά και για τη συμμετοχή του στο «The Voice».

«Ήταν πολύ ορμητικός. Είχε πολλή ορμή και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το “Voice”», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν σταρ με όλη την έννοια της λέξης»

Μιλώντας για την καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Τάσος Τρύφωνος στάθηκε στη μοναδικότητα και στο προσωπικό του ύφος.

«Αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν. Όλα ο Γιώργος Μαζωνάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με τον δικό του τρόπο», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη φωνή του, αλλά και στην ικανότητά του να κινείται με επιτυχία σε διαφορετικά μουσικά ρεύματα.

«Σίγουρα, η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική, την ακούς και λες “είναι ο Μαζωνάκης”. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ήταν αποδεκτός και από τους συνθέτες του πιο εμπορικού λαϊκού τραγουδιού και από τους συνθέτες του πιο ας πούμε, αυτό που λέμε έντεχνου», ανέφερε.

«Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Είναι ίσως ο μοναδικός ή από τους πολύ λίγους. Και λαϊκό παιδί και μεγάλο σταρ», κατέληξε ο Τάσος Τρύφωνος, περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στη μουσική σκηνή.