Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον χώρο του τραγουδιού, αλλά και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή τηλεοπτική και καλλιτεχνική παρουσία του.

Ένα από τα πιο πρόσφατα κεφάλαια της πορείας του ήταν η συμμετοχή του στο «The Voice», όπου ανέλαβε τον ρόλο του coach και γρήγορα έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του talent show. Δεν περιορίστηκε στην αξιολόγηση και την καθοδήγηση των διαγωνιζομένων, αλλά έφερε στο πλατό στοιχεία της προσωπικότητάς του που το κοινό είχε συνδέσει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Το χιούμορ και ο αυθορμητισμός που έφεραν απρόβλεπτες στιγμές

Οι αντιδράσεις του, οι αυτοσχεδιασμοί και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο σχολίαζε όσα συνέβαιναν γύρω του δημιουργούσαν συχνά στιγμές που ξέφευγαν από την τυπική ροή του προγράμματος. Με έντονο αυτοσαρκασμό και χωρίς να φοβάται να γίνει ο ίδιος μέρος του αστείου, ο Μαζωνάκης χάρισε αρκετά στιγμιότυπα που συζητήθηκαν και αναπαράχθηκαν στα social media.

Χαρακτηριστικές ήταν οι ατάκες και οι διάλογοί του:

«Είναι ακόμα 9:05» – «Δεν μίλησα!»

«Με ξεφτιλίσατε πολύ ωραία»

«Τι εννοείς μάινα; Το πουλί»-«My number one, πάνω που πηγαίναμε για lower…»

«Πέφτουν κάποιες φάπες»-«Στον αέρα είμαστε;»

Δεν ήταν, όμως, μόνο οι ατάκες του που έμεναν από την παρουσία του στο πρόγραμμα. Ακόμη και η αναχώρησή του από το πλατό για το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν είχε μετατραπεί σε ένα στιγμιότυπο με τη δική του χαρακτηριστική σφραγίδα.

Από τις χιουμοριστικές ατάκες στις πιο τρυφερές εικόνες

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν υπήρξαν και εκείνες στις οποίες φάνηκε μια διαφορετική πλευρά του. Ιδιαίτερη ήταν η εικόνα του όταν πήρε ένα μωρό στην αγκαλιά του και το τάισε, σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα της παρουσίας του στο «The Voice».

Το μωρό βρέθηκε ξανά αργότερα στο πλατό, αυτή τη φορά φορώντας ένα ιδιαίτερο μπλουζάκι, προκαλώντας ακόμη μία αυθόρμητη αντίδραση του τραγουδιστή.

Ξεχωριστό κομμάτι των εμφανίσεων του αποτέλεσαν επίσης οι αλληλεπιδράσεις του με τους υπόλοιπους coaches. Ανάμεσά τους ήταν και οι γεμάτες υπονοούμενα ατάκες του με αφορμή την επιστροφή της Έλενας Παπαρίζου.

Οι συγκεκριμένες εικόνες και διάλογοι αποτελούν πλέον χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το τηλεοπτικό πέρασμα του Γιώργου Μαζωνάκη, στο οποίο μετέφερε τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, το χιούμορ και τον αυθορμητισμό που χαρακτήριζαν τη δημόσια παρουσία του.