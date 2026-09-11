«Πώς ένιωσες όταν διέπραξες την πρώτη σου δολοφονία;» Η ερώτηση ενός μαθητή σε μια σχολική αίθουσα στη Ρωσία προκάλεσε αμηχανία. Απέναντί του βρισκόταν ένας άνδρας με στρατιωτική στολή, προσκεκλημένος για να μιλήσει στους μαθητές στο πλαίσιο της λεγόμενης «Μαθήματος Θάρρους» (Lesson of Courage), μιας δράσης που έχει γίνει πλέον συστηματικό μέρος της σχολικής ζωής μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η δασκάλα παρενέβη αμέσως: «Αυτά δεν είναι δολοφονίες. Είναι πόλεμος».

Ο στρατιωτικός, ωστόσο, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Είναι η καταστροφή του ανθρώπινου δυναμικού του εχθρού. Πυροβολείς και δεν ξέρεις αν είναι νεκρός ή τραυματίας. Μόνο με εκτοξευτήρα χειροβομβίδων μπορείς να είσαι σίγουρος».

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 σε σχολείο της πόλης Βλαντίμιρ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Για πολλούς αναλυτές αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας του Κρεμλίνου να διαμορφώσει μια νέα γενιά Ρώσων μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κρατικής ιδεολογικής εκπαίδευσης.

«Νέα μάχη» του Πούτιν για τα παιδιά

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκπαίδευση των παιδιών «νέο μέτωπο».

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η λεγόμενη «πατριωτική εκπαίδευση» ενσωματώθηκε επίσημα στα σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2025 αντίστοιχες δράσεις επεκτάθηκαν και στα νηπιαγωγεία.

«Ένα κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα είναι θεμελιώδες ζήτημα», είχε δηλώσει ο Ρώσος πρόεδρος το 2023.

Η «κυριαρχία» αυτή, σύμφωνα με επικριτές της πολιτικής του Κρεμλίνου, σημαίνει περιορισμό της αυτονομίας που είχαν αποκτήσει τα ρωσικά σχολεία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το 2022 ο Πούτιν υπέγραψε νόμο για ένα ενιαίο ομοσπονδιακό πρόγραμμα «ανατροφής», ώστε οι πολίτες να «γνωρίζουν και να σέβονται τα στρατιωτικά κατορθώματα και τα επιτεύγματα της Ρωσίας».

«Συζητήσεις για σημαντικά θέματα» με οδηγίες από το υπουργείο

Κάθε εβδομάδα μαθητές όλων των ηλικιών συμμετέχουν στις «Συζητήσεις για σημαντικά θέματα». Τα μαθήματα βασίζονται σε έτοιμα σενάρια που αποστέλλονται από το υπουργείο Παιδείας. Πολλά από αυτά αφορούν τη ρωσική επιστήμη, τον πολιτισμό, τη φύση και τον αθλητισμό. Ωστόσο, περίπου το 10% έχουν στρατιωτικό περιεχόμενο.

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται:

«Η Ρωσία: Έθνος Νικητών»

«Η Επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία»

η σύνδεση του πολέμου στην Ουκρανία με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο».

Οι μαθητές γυμνασίου καλούνται να βλέπουν τη σημερινή σύγκρουση ως συνέχεια της ιστορικής άμυνας της Ρωσίας απέναντι στους εχθρούς της. Στο λύκειο, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο πολιτικό: οι μαθητές διδάσκονται ότι «η συλλογική Δύση» ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου μέσω της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Επιστρέφει η σοβιετική στρατιωτική εκπαίδευση

Η Μόσχα επανέφερε επίσης ένα μάθημα που θυμίζει τη σοβιετική εποχή: τη «Βασική Στρατιωτική Προετοιμασία».

Οι μαθητές μαθαίνουν βασικές στρατιωτικές δεξιότητες, ενώ στρατιώτες επισκέπτονται σχολεία, μιλούν για τις εμπειρίες τους στο μέτωπο και παρουσιάζουν ακόμη και τρόπους χειρισμού drones.

«Λίγοι το αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά από το μάθημα της γυμναστικής», λέει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός.

Οι μαθητές βαριούνται, οι γονείς αντιδρούν

Παρά την προσπάθεια του κράτους να δημιουργήσει μια νέα γενιά «πατριωτών», ανεξάρτητα ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν τα μαθήματα αυτά με αδιαφορία ή πλήξη.

Ορισμένοι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους να απουσιάζουν από τις «Συζητήσεις για σημαντικά θέματα», χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει σοβαρές κυρώσεις.

Μια καθηγήτρια χημείας, που μίλησε υπό το μικρό της όνομα Μαρία, ανέφερε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί δεν πιστεύουν το περιεχόμενο που διδάσκουν, το αποτέλεσμα δεν είναι ο φανατισμός αλλά η υποκρισία.

«Τα παιδιά βλέπουν ότι το ψέμα και η προσποίηση είναι κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά», ανέφερε γονέας από τα Ουράλια.

Η προσπάθεια δημιουργίας νέων «Πρωτοπόρων»

Το Κρεμλίνο δημιούργησε το 2022 το «Κίνημα των Πρώτων», μια κρατική οργάνωση νεολαίας που θυμίζει την οργάνωση «Πιονέροι» της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι Πιονέροι αποτελούσαν βασικό εργαλείο κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, το νέο κίνημα δεν έχει την ίδια επιρροή.

Τα παιδιά συχνά ρωτούν ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της οργάνωσης, ενώ σε αντίθεση με την παλιά Κομσομόλ δεν προσφέρει κοινωνική ανέλιξη, πρόσβαση σε πανεπιστήμια ή ευκαιρίες ταξιδιών.

Η καλλιέργεια της στρατιωτικής αρρενωπότητας

Με δεδομένη την απουσία μιας σαφούς πολιτικής ιδεολογίας, το κράτος φαίνεται να επενδύει περισσότερο στην καλλιέργεια στρατιωτικών προτύπων.

Η Yunarmiya, μια στρατιωτική οργάνωση νέων, υποστηρίζει ότι διαθέτει περίπου 2 εκατομμύρια μέλη.

Παιδιά ακόμη και από την ηλικία των οκτώ ετών μαθαίνουν να παρελαύνουν και να λειτουργούν σε στρατιωτικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με εκπαιδευτική ψυχολόγο, οι στρατολόγοι της οργάνωσης εμφανίζονται ιδιαίτερα δραστήριοι σε ορφανοτροφεία, όπου τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην κρατική επιρροή.

Λιγότερη διεθνής εκπαίδευση, περισσότερη «ρωσική ταυτότητα»

Η νέα εκπαιδευτική πολιτική έχει επίσης περιορίσει τη διεθνή διάσταση της ρωσικής παιδείας.

Οι ανταλλαγές με ευρωπαϊκές χώρες έχουν σχεδόν σταματήσει, ενώ το πρόγραμμα International Baccalaureate έχει απαγορευτεί ως «ανεπιθύμητη οργάνωση».

Παράλληλα, περιορίζεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Από την 1η Ιανουαρίου εισάγεται νέο μάθημα με τίτλο «Πνευματικός και Ηθικός Πολιτισμός της Ρωσίας», το οποίο θα επικεντρώνεται στις «παραδοσιακές ρωσικές αξίες» και στις ζωές προσώπων που παρουσιάζονται ως εθνικοί ήρωες, συμπεριλαμβανομένων «ηρώων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος του Πούτιν για τα παιδιά πετυχαίνει κυρίως να τα βλάψει»

Εκπαιδευτικοί και ειδικοί υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεν είναι η δημιουργία φανατισμένων νέων, αλλά μιας γενιάς που μαθαίνει να προσαρμόζεται στη διπλή γλώσσα του κράτους.

Όπως αναφέρουν, το Κρεμλίνο προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα συλλογική ταυτότητα βασισμένη στη στρατιωτική ισχύ και την αντιπαράθεση με τη Δύση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές, το τίμημα είναι η υποβάθμιση της εκπαίδευσης και η μετατροπή του σχολείου από χώρο γνώσης σε εργαλείο πολιτικής διαμόρφωσης.