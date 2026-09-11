Περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούν την Αλ Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της Οσάμα μπιν Λάντεν έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική CIA, 25 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα προσφέρουν, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, «άνευ προηγουμένου διαφάνεια» για την περίοδο πριν από τις επιθέσεις, αλλά και για τις πρώτες ώρες μετά το χτύπημα που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει η CIA, τα έγγραφα καταγράφουν «την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης» των αναλυτών της για την Αλ Κάιντα, καθώς προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα σχέδια του Οσάμα μπιν Λάντεν, παρά το γεγονός ότι πολλές από τις διαθέσιμες πληροφορίες ήταν αποσπασματικές και ασαφείς.

Οι προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αναφορές που δείχνουν ότι η CIA είχε εντοπίσει την αυξανόμενη απειλή από την Αλ Κάιντα αρκετά χρόνια πριν από τις επιθέσεις.

Σε σημείωμα με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η υπηρεσία προειδοποιούσε ότι η οργάνωση ενδέχεται «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη».

Ένα άλλο έγγραφο, από τις 4 Δεκεμβρίου 1998, ανέφερε ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν και οι συνεργάτες του προετοίμαζαν επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου αεροπειρατειών.

Τα έγγραφα αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και να προβλέψουν τις κινήσεις της οργάνωσης.

Η 11η Σεπτεμβρίου και η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 μέλη της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη.

Δύο από τα αεροπλάνα προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, ένα στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, ενώ το τέταρτο συνετρίβη στην Πενσιλβάνια μετά την αντίδραση των επιβατών.

Οι συντονισμένες επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 3.000 ανθρώπων και άλλαξαν δραματικά την παγκόσμια πολιτική και την ασφάλεια, οδηγώντας μεταξύ άλλων στην αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν και στον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται σε μια συμβολική χρονική στιγμή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο από την ημέρα που σημάδεψε την αρχή μιας νέας εποχής στην παγκόσμια ασφάλεια.