Αναστάτωση προκλήθηκε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο κεφάλι μητέρας που έπαιζε με το 17 μηνών παιδί της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μεν μητέρα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, καθώς το δέντρο πέφτοντας στην κυριολεξία «προσγειώθηκε» στο κεφάλι της, ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάσταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, αλλά και ασθενοφόρα, ενώ αναμένονται συνεργεία του δήμου για τη μεταφορά του δέντρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές μέρες διαμαρτύρονται ότι το δέντρο έχει πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό.