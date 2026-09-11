Ο Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνομίλησε με νέους και έστειλε ευχή στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε σχετικό βίντεο και στη λεζάντα έγραψε:

«Μετά από μια συνέντευξη τύπου Μπεν Χουρ, διάρκειας 3 ωρών και 43 λεπτών, επέστρεψα στην 90ή ΔΕΘ για την εθιμοτυπική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα από τα περίπτερα της έκθεσης.

Εκεί είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τη θέληση και τον ζήλο νέων φοιτητών που διαπρέπουν στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες αλλά και όσων επιμένουν να επιχειρούν, να δημιουργούν και να παράγουν στην Ελλάδα.

Αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους σκεφτόμασταν όταν παρουσιάζαμε πριν από λίγες ημέρες το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ., για να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα.

Όσο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τη φόρα που έχει πάρει ανεβαίνοντας κάθε χρόνο κατηγορία, τον βλέπω σύντομα ξανά στα “μεγάλα σαλόνια” και το εύχομαι ολόψυχα».