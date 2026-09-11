Ένταση σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Αταίριαστοι» μεταξύ του δημοσιογράφου Μιχάλη Κεφαλογιάννη και του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έπαθε ανακοπή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να αποτρέψουν τη λειτουργία ιατρείων που δεν τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και πρακτικές.

Αναλυτικά ο διάλογος

Μ.Κ.: «Θα τρελαθούμε πραγματικά. Όταν πάτε να κάνετε έλεγχο σε ένα ιατρείο, δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο, δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site;»

Γ.Π.: «Εγώ αν το βλέπω; Έχουμε καμιά υπηρεσία να ψάχνουμε όλη μέρα τα sites; Εσείς γιατί δεν το είδατε κύριε Κεφαλογιάννη που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ, ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά, εφόσον ασχολείστε κιόλας με όλα αυτά; Για πείτε μου, λοιπόν; Και να καταγγείλετε και στον Ιατρικό Σύλλογο! Τι σχέση έχουμε εμείς; Έχουμε βάλει κάμερες σε όλα τα ιατρεία;»

Μ.Κ.: «Θα με ακούσετε λίγο;»

Γ.Π.: «Αυτή τη στιγμή εσείς δεν θα μας τρελάνετε για να μην τρελαθείτε εσείς. Έχουμε εμείς καμία υπηρεσία που να μπροούμε εμείς όλη μέρα να βλέπουμε κάποια sites κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό εννοείτε;»

Μ.Κ.: «Ακούστε με ένα λεπτό. Δεν είναι κακό να πείτε ότι αυτή ενδεχομένως η υπηρεσία που έχετε για τους ελέγχους δεν αρκεί, να ζητήσετε τη βοήθεια του υπουργείου, δεν είναι κακό να πούμε την αλήθεια κάποια στιγμή ότι υπάρχει ασυδοσία σε όλα τα ιατρεία»

Γ.Π.: «Κύριε Κεφαλογιάννη, εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή εάν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν κια άλλα όργανα της πολιτείας. Εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις σε αυτό το οποίο βλέπουμε. Εμείς αδειοδοτούμε τις άδειες συγκεκριμένων γιατρών».

Μ.Κ.: «Παλιά λέγατε ότι η ταμπέλα του νόμιμου ιατρείου είναι μία διασφάλιση, όμως μέσα σε αυτήν την ταμπλα του νόμιμου ιατρείου που μπορεί να το έχει ένας παθολόγος, μπορεί να γίνονται ιατρικές πράξεις πολλών ειδών. Μπορεί ας πούμε κάποιος που δεν έχει ιδέα από ανατομία του προσώπου να κάνει βοτουλινική τοξίνη ή άλλες ενέσεις. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι δεν συμβαίνουν αυτά, ότι δεν τα ξέρετε όλα αυτά;».

Γ.Π.: «Εσείς τα ξέρετε; Σας ρωτάω κύριε Κεφαλογιάννη ευθέως, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Εσείς τα ξέρετε, κάνατε καμιά καταγγελία; Διότι αυτή τη στιγμή, εάν εσείς τα ξέρετε, κακώς δεν έχετε κάνει καταγγελία! Διότι τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου είναι να δίνουν αδειοδοτήσεις και προφανώς, να μπορούν στα 15.000 ιατρεία να ελέγχουν εάν εκείνη τη στιγμή γίνεται οτιδήποτε άλλο, ποιες είναι οι καταγγελίες για να πάμε και να το έλεγξουμε;»

Μ.Κ.: «Λέω κάτι άλλο αλλά δεν με ακούτε. Λέω ότι μπορεί να μην προλαβαίνετε, να μην έχετε τον επαρκή στόλο ανθρώπων για να κάνει αυτή την ιστορία, να κάνει αυτό τον έλεγχο».

Γ.Π.: «Σε 15.000 ιατρεία, προφανώς, δεν μπορούμε να ελέγχουμε 28.000 γιατρών το τι βάζουν μέσα στα social media. (…) Αυτή τη στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί με τις Επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο ιατρείο στο οποίο γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε εμείς για δειγματοληπτικό έλεγχο ενδεχομένως να μην τις έχουμε δει. Και γιατί να μην τις έχουμε δει; Γαιτί μπορεί αυτοί να κρύβουν κάτι και μετά να το εμφανίζουν».