Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της Αθηνάς Παντελίδου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, με τις συνθήκες του θανάτου του να εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Την ώρα που ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον τραγουδιστή με μηνύματα και αναρτήσεις στα social media, η μητέρα του Παντελή Παντελίδη θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με μία ιδιαίτερα συμβολική κίνηση.

Η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μία κοινή φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και του Παντελή Παντελίδη και τη συνόδευσε μόνο με μία κόκκινη καρδιά.

Χωρίς άλλα λόγια, η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε το δικό της μήνυμα για τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ η εικόνα έφερε ξανά στο προσκήνιο τη σύνδεση των δύο δημοφιλών εκπροσώπων του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η ξεχωριστή σχέση Μαζωνάκη και Παντελίδη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Παντελής Παντελίδης ανήκαν σε διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, ωστόσο είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

Ανάμεσά τους υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός, ενώ είχαν συναντηθεί και επί σκηνής σε μία εμφάνιση που έμεινε στη μνήμη των θαυμαστών τους.

Ήταν το 2014, στο Fantasia, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη και οι δύο τραγουδιστές ερμήνευσαν μαζί το «Λιώμα σε γκρεμό».

Η κοινή τους εμφάνιση είχε προκαλέσει ενθουσιασμό στο κοινό και μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές που συνδέουν τους δύο καλλιτέχνες.

Πλέον, η φωτογραφία τους που επέλεξε να δημοσιεύσει η Αθηνά Παντελίδου αποκτά έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα συγκινητικό συμβολισμό.