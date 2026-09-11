Νέες καταγγελίες πρώην ασθενών για το ιατρείο στο Κολωνάκι που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι μαρτυρίες περιγράφουν υψηλές χρεώσεις, εξετάσεις και θεραπείες που, όπως υποστηρίζουν, τους παρουσιάστηκαν ως «ολιστικές», αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση από εκείνη της κλασικής ιατρικής.

Οι καταγγελίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 50χρονος τραγουδιστής υπέστη την καρδιακή ανακοπή και κατέληξε, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη λειτουργία του ιατρείου και τις πρακτικές που ακολουθούνταν.

«Ξεκινούσε από 400 ευρώ η επίσκεψη – Αν πλήρωνες μαύρα, 350»

Μία από τις γυναίκες που επισκέφθηκαν τον χώρο περιγράφει τον τιμοκατάλογο που, όπως λέει, δεν ήταν ενιαίος για όλους.

«Ο λόγος που σταμάτησα ήταν και οικονομικός και επειδή είχα ψιλομυριστεί ότι μάλλον είναι απατεωνιά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως περιγράφει, η αρχική επίσκεψη έφτανε τα 400 ευρώ, ενώ υπήρχε διαφορετική χρέωση σε περίπτωση πληρωμής χωρίς απόδειξη.

«Έχει ένα τιμοκατάλογο που σου λέει ότι ξεκινά με 400 ευρώ η επίσκεψη. Αν θέλεις μαύρα 350. Και κάθε επόμενη επίσκεψη που είσαι σε ένα μήνα πέφτει ένα πενηντάρικο. Δηλαδή είναι 400, μετά πάει 350, μετά 300, μετά 200. Αλλά αυτό, δηλαδή ξεκινάει με τα 400 ευρώ συν και τα φάρμακα που έχει από κάτω», υποστηρίζει.

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για επισκέψεις που κόστιζαν 250 ή 300 ευρώ, ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις αναφέρονται ποσά που έφταναν ακόμη και τα 350 ευρώ.

«Δεν πιστεύω στις αρχές της κλασικής ιατρικής»

Μία ακόμη πρώην ασθενής περιγράφει μια εξέταση που, όπως λέει, της προκάλεσε εντύπωση. «Μου έβαλαν κάποια ηλεκτρόδια στο κεφάλι και στην κοιλιά. Μου πήραν αίμα», αναφέρει.

Στο επόμενο ραντεβού, όπως υποστηρίζει, η γιατρός της παρουσίασε μια διάγνωση που συνδεόταν με ένα έντονο στρες που είχε βιώσει στην εφηβεία της. «Μου λέει “πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο βλέπω ότι στα 15 σου πέρασες ένα πάρα πολύ έντονο στρες, το οποίο αυτό δεν θεραπεύτηκε ποτέ” και μου έδειξε μια κόκκινη τεράστια γραμμή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή».

Η γυναίκα τη ρώτησε στη συνέχεια για την ειδικότητά της.

«Τη ρωτάω “τι ειδικότητα έχετε;”. Μου λέει “δεν έχω. Είμαι ολιστική γιατρός”, γιατί λέει “εγώ δεν πιστεύω στις αρχές της κλασικής ιατρικής”. Το θυμάμαι να μου λέει. “Εγώ”, λέει, “κοιτάω τον άνθρωπο ολιστικά”».

Η ίδια υποστηρίζει ότι πλήρωσε 350 ευρώ για την επίσκεψη και ότι της προτάθηκε μεταξύ άλλων και θεραπευτική κάνναβη.

«Μου λέει “είναι θεραπευτικό αυτό, δεν είναι τίποτα”. Και της λέω “πού το βρίσκουμε αυτό;” Και μου λέει “α, αυτό δεν υπάρχει στα φαρμακεία”», περιγράφει.

Οι καταγγελίες για «ακτινογραφία όλου του σώματος» και τις χρεώσεις

Μια άλλη γυναίκα περιγράφει μια διαφορετική διαδικασία, την οποία της παρουσίασαν ως έναν τρόπο για να εντοπίζονται προβλήματα σε ολόκληρο το σώμα.

«Λέω θα δώσω λεφτά εκεί για να κάνουμε μία, όπως το λέει ο ίδιος, ακτινογραφία όλου του σώματος. Σε βάζουν σε κάποια μηχανήματα, είναι κάποιοι μαγνήτες και καλά, όπου αρχίζουν και χτυπάνε όπου βλέπουνε προβλήματα».

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη διαδικασία κόστιζε 250 ευρώ όταν η πληρωμή γινόταν με κάρτα, ενώ σε περίπτωση διαφορετικού τρόπου πληρωμής η χρέωση ήταν 200 ευρώ.

Άλλη καταγγέλλουσα περιγράφει το κόστος των επισκέψεων ως ιδιαίτερα υψηλό. «Ήταν κάτι πολύ ακριβό. Οι επισκέψεις ήταν πραγματικά πολύ ακριβές. Ήταν 300 ευρώ η επίσκεψη. Η θεραπεία ήταν κάποιες βιταμίνες, εξ όσων θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια», ανέφερε στο MEGA News Radio 104,6.

«Υπερσύγχρονη κλινική βλαστοκυττάρων και αντιγήρανσης»

Το ιατρείο είχε ανοίξει το 2013 και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα σημαντικό πελατολόγιο παρά το υψηλό κόστος των υπηρεσιών.

Οι υπεύθυνοι παρουσίαζαν τον χώρο ως μια σύγχρονη κλινική βλαστοκυττάρων και αντιγήρανσης, προβάλλοντας θεραπείες που περιγράφονταν ως «ολιστικές».

Μία ακόμη καταγγέλλουσα μιλά για ενέσεις, το κόστος των οποίων, όπως αναφέρει, έφτανε τα 300 ευρώ. «Έκανε κάποιες ενέσεις που ήταν ακριβές. Προφανώς είναι οι ενέσεις που κάνει τώρα, που είναι για τον διαβήτη. Αυτές είναι 300 ευρώ. Οι ενέσεις αυτές που έφτιαχνε, λέει, μία κόστιζε 300 ευρώ», υποστηρίζει.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες, όπως και άλλες που έχουν φτάσει στις Αρχές, βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση. Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του ιατρείου, οι πρακτικές που ακολουθούνταν, καθώς και εάν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδικασίες ή θεραπείες εκτός του πλαισίου της ιατρικής ειδικότητας των υπευθύνων.