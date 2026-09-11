Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη βόρεια Γαλλία, όταν επιβατικό τρένο που είχε αναχωρήσει από τη Ρουέν με προορισμό την Καέν βγήκε από τις ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κλεόν (Cléon) και Τουρβίλ-λα-Ριβιέρ (Tourville-la-Rivière), νότια της Ρουέν. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι επιβάτες.

🔴 ALERTE INFO : Un train reliant #Rouen à #Caen a déraillé ce vendredi soir vers 19h45, à hauteur de Cléon et Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. 🚆



🚨 Environ 200 passagers se trouvaient à bord. La préfecture a déclenché le plan ORSEC « nombreuses victimes ». Le bilan… pic.twitter.com/6L8nq1FOLK — FranceNews24 (@FranceNews24) September 11, 2026

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό (Philippe Tabarot), στην αμαξοστοιχία βρίσκονταν περίπου 180 άνθρωποι. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες, ωστόσο χαρακτηρίζεται προσωρινός και ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Ο εκτροχιασμός προκάλεσε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας σε σημαντικό τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Νορμανδίας. Η SNCF ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν τα δρομολόγια Ρουέν–Καέν, ενώ επηρεάζεται και η σύνδεση Καέν–Χάβρης.

Μάλιστα, τα διαθέσιμα δρομολόγια της SNCF για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι οι μετακινήσεις από τη Ρουέν προς την Καέν πραγματοποιούνται πλέον με μεγάλη παράκαμψη και ανταπόκριση στο Παρίσι Σεν-Λαζάρ, αντί της συνηθισμένης απευθείας σύνδεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ούτε έχω βρει επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι υπάρχουν νεκροί ή άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές και η SNCF αναμένεται να δώσουν νεότερα τόσο για την κατάσταση των τραυματιών όσο και για τα αίτια του ατυχήματος.