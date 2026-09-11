Φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καταγράφουν τις κινήσεις του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το νέο υλικό έρχεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και με τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, τα οποία επικαλείται ο δικηγόρος του εκλιπόντος.

Τι δείχνουν οι κάμερες για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, παθολόγος και ιδιοκτήτης της Stem Cell, φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο, καθώς είχε αποχωρήσει για να πάει για φαγητό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε προηγουμένως τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς και ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του, όταν βρισκόταν εκτός του ιατρείου. Όπως έχει αναφέρει, στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο και έκανε ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ φέρεται να του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες του εστιατορίου που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει διαφορετικά τους χρόνους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο γιατρός μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.

Οι συγκεκριμένες ώρες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στις 13:55

Κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο στις 13:55 και όχι στις 16:00, όπως φέρεται να είχε υποστηρίξει η Ιωάννα Γάκα.

Τη μαρτυρία του οδηγού ταξί φέρεται να επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου.

Έτσι, η αλληλουχία των ωρών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ήδη φτάσει στο ιατρείο στις 13:55, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος καταγράφεται από την κάμερα να βρίσκεται στο εστιατόριο από τις 13:59 έως τις 14:43.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και τα 42 λεπτά λειτουργίας

Την ίδια ώρα, ακόμη ένα στοιχείο που επικαλείται η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη αφορά το λογισμικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του εκλιπόντος τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και επικαλούμενος στοιχεία της δικογραφίας, υποστήριξε ότι από το λογισμικό του μηχανήματος προκύπτει πως αυτό τέθηκε σε λειτουργία στις 14:12 και παρέμεινε ενεργό για 42 λεπτά.

«Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν από την έναρξη της ιατρικής πράξης.

«Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

«Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, το πότε διαπιστώθηκε η κατάστασή του και κυρίως τι συνέβη στο διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ αποτελούν πλέον βασικά ερωτήματα για την έρευνα.

Ζητείται αλλαγή της κατηγορίας

Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορός της έχει ζητήσει από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό αίτημα, το οποίο πλέον θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Οι καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο, οι καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, τα στοιχεία από το ΕΚΑΒ και η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα κομμάτια του παζλ για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του.