Την άμεση διερεύνηση του ατυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο Αιγαίου, στην Καλαμαριά, ζήτησε η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου, μετά τον τραυματισμό μιας γυναίκας και του μόλις 17 μηνών παιδιού της από πτώση δέντρου.

Σε ανάρτησή της, η δήμαρχος εξέφρασε τη λύπη της δημοτικής αρχής για όσα συνέβησαν, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει δοθεί εντολή να εξεταστούν διεξοδικά τόσο οι συνθήκες όσο και τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του δέντρου.

«Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι στους τραυματίες. Τους ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά, δύναμη και γρήγορη ανάρρωση», τονίζει η κ. Αράπογλου

Επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έσπευσαν στο σημείο και, σε συνεργασία με τις αρχές, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου.

«Η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Καλαμαριάς είναι προτεραιότητα», αναφέρει η κ. Αράπογλου.

Το χρονικό του περιστατικού

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 19:00 της Παρασκευής (11/9), στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην οδό Θερμαϊκού, στο πάρκο Αιγαίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δέντρο υποχώρησε ενώ στον χώρο βρίσκονταν γονείς και παιδιά, χτυπώντας τη μητέρα και το 17 μηνών παιδί της.



Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 19:02 και στο σημείο έφτασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με την αστυνομία να αποκλείει τον χώρο.



Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν στο κεφάλι, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν χαρακτηρίζεται ανησυχητική.