Στο ερώτημα αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αφήσει διαθήκη απάντησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στο Live News, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης ρωτήθηκε ευθέως από τον Νίκο Ευαγγελάτο για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προχωρήσει στη σύνταξη διαθήκης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας ήταν σαφής, διευκρινίζοντας ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γνώση για την ύπαρξη τέτοιας πράξης.

«Δεν είναι υπόψη μου. Επειδή έχω ερωτηθεί από πολλούς συναδέλφους, δεν είναι στην αντίληψή μου τέτοια πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη, αλλά ότι ο ίδιος ο δικηγόρος της οικογένειας δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής την ύπαρξη σχετικού εγγράφου.

Εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη, η περιουσία του τραγουδιστή περνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νόμιμης κληρονομικής διαδοχής, εξ αδιαιρέτου στους γονείς του και τις δύο αδελφές του.

Η οικογένεια Μαζωνάκη κινείται για τη διερεύνηση του θανάτου

Την ίδια ώρα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις της οικογένειας για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Όπως είπε, η πρώτη κίνηση αφορά τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές κατά τη διαδικασία της νεκροψίας. «Αυτή τη στιγμή ζητάμε διορισμό τεχνικού συμβούλου που μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές θα πραγματοποιήσουν αύριο το πρωί τη νεκροψία στον Γιώργο», δήλωσε.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κατάλογο ανακριτικών ενεργειών που θα ζητήσει να πραγματοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την προανάκριση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων, η διερεύνηση των πρώτων τηλεφωνικών συνομιλιών, η αναζήτηση φωτογραφιών που ενδεχομένως τραβήχτηκαν κατά το αρχικό στάδιο του περιστατικού, αλλά και η εξέταση των πληροφοριών που δόθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Έχει μεγάλο βάθος η υπόθεση. Ετοιμάζω μία λίστα από σειρά ανακριτικών πράξεων που θα ζητήσω να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία που κάνει την προανάκριση», είπε ο κ. Λυκούδης.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η οικογένεια επιθυμεί η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, τη γενέτειρα του τραγουδιστή, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές διαδικασίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να διερευνούν πλέον όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.