Με φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων στα χέρια, ονόματα που ακούστηκαν ξανά στο Ground Zero και παιδιά που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τους συγγενείς τους, οι Αμερικανοί τίμησαν την Παρασκευή τα 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τον θάνατο 2.977 ανθρώπων, οι τελετές στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια έφεραν στο προσκήνιο τόσο το πένθος των οικογενειών όσο και τις συνέπειες μιας ημέρας που εξακολουθεί να επηρεάζει την αμερικανική κοινωνία.

Στο Κάτω Μανχάταν, συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τέσσερις πρώην προέδρους των ΗΠΑ: τον Τζο Μπάιντεν, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Τζορτζ Μπους.

Στις 08:46 τοπική ώρα τηρήθηκε η πρώτη σιγή, ακριβώς την ώρα που η Πτήση 11 της American Airlines προσέκρουσε στον Βόρειο Πύργο το 2001. Ακολούθησε η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, καθώς και των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Ανάμεσα σε εκείνους που διάβαζαν τα ονόματα βρίσκονταν μικρά παιδιά, εκπροσωπώντας μια γενιά που γνωρίζει τους ανθρώπους που χάθηκαν μέσα από φωτογραφίες και οικογενειακές αφηγήσεις.

Η φετινή τελετή περιλάμβανε για πρώτη φορά μια έβδομη στιγμή σιγής, αφιερωμένη σε όσους πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες και βλάβες στην υγεία που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Οι άλλες έξι αντιστοιχούν στις προσκρούσεις των αεροπλάνων και στις καταρρεύσεις των δύο πύργων.

Σύμφωνα με το Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου, η προσθήκη αναγνωρίζει τις απώλειες μεταξύ διασωστών, εργαζομένων στις επιχειρήσεις ανάκτησης και αποκατάστασης, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής.

Ο Γκρέγκορι Καραφέλο βρέθηκε στην τελετή για τον φίλο του Τζέιμς Μαρτέλο, εργαζόμενο της Cantor Fitzgerald. Ο ίδιος είχε καταφέρει να εγκαταλείψει εγκαίρως τον 18ο όροφο του Νότιου Πύργου.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν πολέμαρχοι. Ήταν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα, που απλώς πήγαν στη δουλειά τους», είπε.

Στο Πεντάγωνο, όπου η συντριβή της Πτήσης 77 της American Airlines στοίχισε τη ζωή σε 184 ανθρώπους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε επιβάτες που χάθηκαν: μια γυναίκα που περίμενε το πρώτο της παιδί, μια τετραμελή οικογένεια που ταξίδευε στην Αυστραλία και τρεις μαθητές δημοτικού σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στα σώματα ασφαλείας, τους διασώστες και τις ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συνέδεσαν τις ομιλίες τους με τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο υπερασπίστηκαν ως αναγκαίο για να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτό μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε επιλογή. Η μόνη κατάληξη είναι η νίκη», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη Νέα Υόρκη, η παρουσία του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι προκάλεσε αντιδράσεις από πρόσωπα του συντηρητικού χώρου. Ο Ρούντι Τζουλιάνι, δήμαρχος της πόλης κατά τις επιθέσεις, δήλωσε «προσβεβλημένος» από τη συμμετοχή του στην τελετή.

Η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε με φόντο τη μακρά σκιά των προκαταλήψεων και των εγκλημάτων μίσους που αντιμετώπισαν μουσουλμάνοι στις ΗΠΑ μετά το 2001.

Τελετή πραγματοποιήθηκε και στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβη η Πτήση 93 της United Airlines, ενώ οι επιβάτες επιχειρούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές.

Για τις οικογένειες, η επέτειος παραμένει βαθιά προσωπική. Η Κάρολαϊν Ογκονόουσκι, κόρη του κυβερνήτη της Πτήσης 11, Τζον Ογκονόουσκι, απέκτησε φέτος το πρώτο της παιδί και του έδωσε το όνομα του πατέρα της.

Την περασμένη εβδομάδα πήγε το μωρό στον τάφο του. Την Παρασκευή παρέστη σε τελετή στη Βοστόνη. «Ο πατέρας μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον εγγονό του. Και ο γιος μου δεν θα γνωρίσει ποτέ τον παππού του», είπε, περιγράφοντας την απουσία που περνά από τη μία γενιά στην επόμενη.

Παράλληλα με τις τελετές μνήμης, ένταση σημειώθηκε στο Κάτω Μανχάταν, όπου ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τζέικ Λανγκ πραγματοποίησε αντιμουσουλμανική συγκέντρωση με την ονομασία «Crusader March». Υποστηρικτές του κρατούσαν πινακίδες που κατηγορούσαν το Ισλάμ για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν και αντιδιαδηλωτές. Σύμφωνα με τη New York Post, ακολούθησαν συμπλοκές και τουλάχιστον μία σύλληψη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί σε ποια πλευρά ανήκε το άτομο που συνελήφθη.