Νέα, ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο όπου υπέστη την καρδιακή ανακοπή, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τι ακριβώς συνέβη πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Live News, στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται τόσο οι ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο όσο και τα ψηφιακά ίχνη που εντοπίστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χώρου.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά αναζήτηση που φέρεται να έγινε μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη μέσα στο ιατρείο και βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια ανάνηψής του.

Η αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως μετέδωσε το Live News, από την εξέταση των ψηφιακών δεδομένων προκύπτει ότι κάποιος χρησιμοποίησε εκείνη την κρίσιμη ώρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επανέλθει ένας ασθενής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η αναζήτηση να έγινε μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αναζήτηση φαίνεται να έγινε ενώ μέσα στον χώρο εξελισσόταν η επείγουσα κατάσταση με τον τραγουδιστή.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν ποιος χρησιμοποίησε τον υπολογιστή, ποια ακριβώς ώρα έγινε η αναζήτηση, τι ερώτημα τέθηκε στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και ποια ήταν η απάντηση που δόθηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπάρχει χρονική σύνδεση ανάμεσα στην αναζήτηση αυτή και στην καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που προστίθεται στην έρευνα, η οποία επιχειρεί να ανασυνθέσει με ακρίβεια τα κρίσιμα λεπτά πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τι αδρεναλίνη χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα έχουν προκύψει και σχετικά με τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την προσπάθεια ανάνηψής του.

Σύμφωνα με το Live News, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο, οι διασώστες βρήκαν τον γιατρό να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή. Οι διασώστες φέρεται να ρώτησαν τον γιατρό ποια φάρμακα είχαν ήδη χορηγηθεί, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς στο νοσοκομείο όπου θα μεταφερόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γιατρός φέρεται να απάντησε ότι είχε χορηγήσει αδρεναλίνη, σε ποσότητα 1 mg.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν αποσαφηνίστηκε με ακρίβεια πότε έγινε η πρώτη χορήγηση της αδρεναλίνης. Δεν έγινε δηλαδή σαφές εάν δόθηκε αμέσως μετά την έναρξη της καρδιακής ανακοπής ή σε διαφορετικό χρονικό σημείο.

Στη συνέχεια, παρουσία των διασωστών του ΕΚΑΒ, χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και δεύτερη δόση αδρεναλίνης.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για τις ιατρικές ενέργειες που έγιναν πριν και κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τα ερωτήματα για τη δόση και τη χορήγηση της αδρεναλίνης

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι ειδικοί είναι εάν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε στη σωστή συγκέντρωση και με τον προβλεπόμενο τρόπο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης.

Για το θέμα μίλησε στο Live News ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος σημείωσε ότι η χρήση αδρεναλίνης είναι συμβατή με την προσπάθεια ανάνηψης σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής.

Όπως εξήγησε, στην περίπτωση της ανακοπής η αδρεναλίνη αποτελεί κλασικό φαρμακευτικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται κατά την προσπάθεια επαναφοράς της καρδιακής λειτουργίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αραίωσης του φαρμάκου, εξηγώντας ότι ο τρόπος χορήγησης εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση.

Σε περίπτωση λανθασμένης συγκέντρωσης ή λανθασμένου τρόπου χορήγησης, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το φάρμακο μπορεί να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα κατά την ανάνηψη.

Γιατί εξετάζεται η δεύτερη δόση αδρεναλίνης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δεύτερη χορήγηση αδρεναλίνης.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε ότι η επαναχορήγηση αδρεναλίνης κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση προβλέπεται, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα οποία μπορεί να επαναληφθεί η χορήγηση του φαρμάκου.

Όπως ανέφερε, το χρονικό διάστημα μεταξύ των χορηγήσεων μπορεί να είναι περίπου πέντε έως δέκα λεπτά, ανάλογα με την εξέλιξη της προσπάθειας ανάνηψης.

Επομένως, το γεγονός ότι χορηγήθηκε δεύτερη δόση δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη λανθασμένης ιατρικής πρακτικής. Αυτό που εξετάζεται είναι πότε ακριβώς χορηγήθηκε κάθε δόση, σε ποια συγκέντρωση, με ποιον τρόπο και σε ποιο σημείο της διαδικασίας ανάνηψης.

Στο μικροσκόπιο τα λεπτά πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται συνολικά η χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πότε ακριβώς ξεκίνησε η καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη, πόσο χρονικό διάστημα μεσολάβησε μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, ποιες ενέργειες έγιναν στο μεσοδιάστημα και ποια φάρμακα χορηγήθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, οι διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο δεν είχαν λάβει σαφή ενημέρωση ούτε για το πόση ώρα ο 54χρονος βρισκόταν σε ανακοπή ούτε για όλες τις ιατρικές ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την έναρξη της ανακοπής μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ θεωρείται κρίσιμος για την ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών της ζωής του τραγουδιστή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τα ψηφιακά ευρήματα από τον χώρο, μεταξύ των οποίων και την επίμαχη αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη και εάν οι ιατρικές ενέργειες που έγιναν ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.