Στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει αύριο στη Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, αναφέρθηκε ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας στο Live News στο Mega.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως αυτό που προέχει είναι να μείνει η μουσική παρακαταθήκη που άφησε πίσω του, ενώ για όσα διερευνώνται σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του τόνισε πως η Δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της.

«Ήταν πάρα πολύ απότομο και ξαφνικό αυτό που συνέβη. Είναι πολύ κρίμα τόσο νέοι άνθρωποι να φεύγουν έτσι ξαφνικά», ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος στάθηκε στην καλλιτεχνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο τραγουδιστής, ζητώντας ουσιαστικά να μείνει η μνήμη του συνδεδεμένη με τη μουσική και τις στιγμές που χάρισε στο κοινό.

«Αυτό που θα κρατήσουμε είναι όλη αυτή η παρακαταθήκη που μας αφήνει, όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχουμε ζήσει κι εσείς σαν ακροατές και εμείς σαν πιο κοντινοί του άνθρωποι», είπε.

Και πρόσθεσε με νόημα:

«Να μείνουν μόνο αυτές οι στιγμές. Όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει, το γιατί και το πώς έγινε είναι δυστυχώς κάποια πράγματα που είναι μόνο θλιβερά, μόνο άσχημα».

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε και στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να αποκαλύψει ό,τι πρέπει και, αν πρέπει και υπάρξουν υπεύθυνοι, να τιμωρηθούν ανάλογα. Αλλά τώρα δεν γυρίζει τίποτα πίσω δυστυχώς», σημείωσε.

Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή της καριέρας του, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη συναυλία για τη συμπλήρωση 30 χρόνων στο ελληνικό τραγούδι.

«Είναι τριάντα χρόνια. Είναι μια πορεία μιας ολόκληρης ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για την ανταπόκριση του κόσμου, σημειώνοντας πως στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει άνθρωποι από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και από άλλες περιοχές των Βαλκανίων, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και τη συναυλία.

«Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει από πολλά μέρη, από τις γύρω περιοχές, από τα Βαλκάνια. Έχει έρθει κόσμος για αυτή τη βδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, για να δουν και την έκθεση και να δουν βέβαια και τη συναυλία μου και θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό αυτό και είναι πάρα πολύ όμορφο», τόνισε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως επιλέγει να αφήσει στην άκρη όσα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη συναυλία και να επικεντρωθεί στη μουσική και στην αγάπη του κόσμου.

«Αφήνω τα οποιαδήποτε πράγματα τα οποία δημιουργήθηκαν, τα αφήνω στην άκρη», είπε.

«Θέλω αύριο να υπάρξει μόνο μουσική»

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές της 30χρονης πορείας του, από τις εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και τις συναυλίες σε θέατρα μέχρι τις συνεργασίες του με σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς.

«Έχω πραγματικά να θυμάμαι μοναδικές και σπάνιες στιγμές μέσα σε αυτά τα τριάντα χρόνια», σημείωσε, προσθέτοντας πως όλες αυτές οι εμπειρίες θα επιχειρήσει να χωρέσει μέσα στις περίπου τρεις ώρες της συναυλίας.

«Όλα αυτά μαζί θα προσπαθήσουμε να τα συμπτύξουμε μέσα σε αυτές τις τρεις ώρες. Τρεις ώρες και μουσικής και μόνο μουσική», ανέφερε.

Μάλιστα, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη βραδιά, θέλοντας η μουσική να βρεθεί στο επίκεντρο.

«Θέλω αύριο να υπάρξει μόνο μουσική. Να σταματήσουν τα λόγια, να τελειώσουν τα λόγια από όλους μας και να αρχίσει η μουσική. Και μετά, τη Δευτέρα τα πράγματα θα ξαναπάρουν τη θέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το άγαλμα είναι στη θέση του»

Ο Αντώνης Ρέμος θέλησε, τέλος, να αναφερθεί και στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το άγαλμα στον χώρο της συναυλίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει υποστεί κάποια επέμβαση ή κατασκευή πάνω του.

«Και το άγαλμα είναι στη θέση του. Το άγαλμα να πω ότι δεν έχει ακουμπήσει καμία κατασκευή πάνω του. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό», είπε. Και κατέληξε με μια φράση που παραπέμπει ευθέως στην αυριανή βραδιά:

«Από εκεί και πέρα, οποιεσδήποτε αντιδράσεις θα φανούν στο χειροκρότημα».