Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει εκεί όπου ανήκει: στη σκηνή.

Η παγκοσμίου φήμης Καναδή τραγουδίστρια πραγματοποιεί το Σάββατο την πρώτη της μεγάλη συναυλιακή εμφάνιση εδώ και έξι χρόνια, εγκαινιάζοντας μια σειρά sold out εμφανίσεων στο Παρίσι, μετά τη δύσκολη μάχη που έδωσε με μια σπάνια νευρολογική πάθηση.

Η επιστροφή της αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές στιγμές της χρονιάς, καθώς η Σελίν Ντιόν, μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, ετοιμάζεται να δώσει συνολικά 26 συναυλίες μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες.

Η μάχη με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου

Το 2022 η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Η ασθένεια την ανάγκασε να αποσυρθεί από τις εμφανίσεις και να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μοναδική μεγάλη δημόσια εμφάνισή της σε αυτό το διάστημα ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όταν συγκλόνισε το κοινό τραγουδώντας το «L’Hymne à l’amour» της Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ.

Η εμφάνιση, με την εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Dior που φορούσε, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης.

Το Παρίσι την υποδέχεται σαν θρύλο

Οι συναυλίες της Σελίν Ντιόν θα πραγματοποιηθούν σε στάδιο στη Ναντέρ, προάστιο του Παρισιού, και ανακοινώθηκαν στα 58α γενέθλιά της τον περασμένο Μάρτιο.

Η επιστροφή της έχει ήδη δημιουργήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με θαυμαστές να ταξιδεύουν από πολλές χώρες για να τη δουν ξανά ζωντανά.

Από την άφιξή της στη γαλλική πρωτεύουσα για τις τελικές προετοιμασίες, πλήθος θαυμαστών συγκεντρώνεται έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει, τραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες της.

Κάποιες φορές, η ίδια η Σελίν Ντιόν βγαίνει και συμμετέχει σε αυτές τις αυθόρμητες στιγμές επικοινωνίας με το κοινό της.

«Με έκανε να ονειρεύομαι σε όλη μου τη ζωή και θέλω να την ευχαριστήσω», δήλωσε η 38χρονη Κριστίνα Πιερτζεντίλι, η οποία ταξίδεψε από την Ιταλία για να προσπαθήσει να συναντήσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια.

«Η Γαλλία είναι το δεύτερο σπίτι μου»

Η ίδια η Σελίν Ντιόν έχει εκφράσει πολλές φορές τη σχέση αγάπης που έχει με τη Γαλλία.

«Είναι το δεύτερο σπίτι μου», είχε δηλώσει κατά την άφιξή της στη χώρα στις 28 Αυγούστου.

Το Παρίσι έχει προετοιμαστεί για την επιστροφή της. Ο σταθμός του μετρό κοντά στο στάδιο έχει διακοσμηθεί με στίχους από γνωστά τραγούδια της, ενώ ειδικό κατάστημα με αναμνηστικά λειτουργεί στο πολυκατάστημα Galeries Lafayette.

Παράλληλα, ο Δήμος του Παρισιού οργανώνει μεγάλη βραδιά καραόκε, με χιλιάδες θαυμαστές να αναμένεται να τραγουδήσουν τις επιτυχίες της.

«Είναι μια αγωνίστρια»

Οι θαυμαστές της δεν βλέπουν απλώς μια συναυλία, αλλά μια επιστροφή ζωής.

«Είναι η καλύτερη, το είδωλό μου», δήλωσε η 42χρονη Ολρί Σαμπρόλ, περιμένοντας έξω από το ξενοδοχείο της τραγουδίστριας.

«Είναι μια αγωνίστρια. Το απέδειξε σε όλους μας και η επιστροφή της είναι μαγική».

Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η επιστροφή της Σελίν Ντιόν δεν είναι μόνο ένα μουσικό γεγονός. Είναι η εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που, παρά μια δύσκολη προσωπική δοκιμασία, επέστρεψε στη σκηνή που σημάδεψε τη ζωή της.