Η Ρωσία αποτελεί σοβαρή απειλή για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις μεγαλύτερες δημοκρατίες της Ευρώπης, προειδοποιεί ο επικεφαλής της σουηδικής υπηρεσίας αντιμετώπισης παραπληροφόρησης, καλώντας τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να εντείνουν τη μάχη κατά των δικτύων αυτοματοποιημένων λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις επιρροής.

Ο Μάγκνους Χιορτ, γενικός διευθυντής της Σουηδικής Υπηρεσίας Ψυχολογικής Άμυνας (Swedish Psychological Defence Agency), δήλωσε στο POLITICO ότι οι εκλογές αποτελούν «ευκαιρία» για τη μηχανή πληροφοριακού πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν να επιχειρήσει να ενισχύσει τις διαιρέσεις στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος της Μόσχας είναι να προκαλέσει αμφιβολίες στους πολίτες για τη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, μέσω ψευδών ιστοριών για υποτιθέμενη διαφθορά στο Κίεβο ή άλλες καταγγελίες που στοχεύουν στην αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τις κυβερνήσεις.

«Η Ρωσία κοιτάζει τις μεγαλύτερες εκλογές της Ευρώπης»

Ο Χιορτ εκτιμά ότι η Ρωσία δεν επικεντρώνεται στις επικείμενες σουηδικές εκλογές, καθώς – όπως σημειώνει – η χώρα εμφανίζει ευρεία πολιτική συναίνεση γύρω από τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Αντίθετα, η Μόσχα φέρεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε χώρες με μεγαλύτερη γεωπολιτική επιρροή, όπου οι πολιτικές ισορροπίες εμφανίζονται πιο αβέβαιες.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι η Ρωσία δίνει προτεραιότητα σε άλλες εκλογές, άλλες χώρες, μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η Γερμανία, όπου αναμένονται περιφερειακές και τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και η Γαλλία ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Fake ειδήσεις, ψεύτικα βίντεο και «υβριδικός πόλεμος»

Η ανησυχία για ρωσικές επιχειρήσεις επιρροής έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για εκστρατείες παραπληροφόρησης που περιλαμβάνουν ψεύτικες αναρτήσεις και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, χρησιμοποιούνται κατασκευασμένο υλικό και ψευδείς κατηγορίες περί διαφθοράς ή προσωπικών σκανδάλων εναντίον πολιτικών προσώπων.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έχουν εκφράσει ανησυχίες για μια ευρύτερη μορφή «υβριδικού πολέμου», που περιλαμβάνει όχι μόνο παραπληροφόρηση αλλά και ενέργειες όπως κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες μορφές αποσταθεροποίησης.

«Οι πλατφόρμες πρέπει να κάνουν περισσότερα»

Ο επικεφαλής της σουηδικής υπηρεσίας άσκησε κριτική στις μεγάλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση δικτύων bots.

Ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από τις προσπάθειες εταιρειών όπως η Meta, το TikTok και το X, απάντησε αρνητικά.

«Όχι, πιστεύω ότι οι πλατφόρμες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να κρατήσουν καθαρές τις πλατφόρμες τους από αυτά τα δίκτυα bots», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι εταιρείες έχουν ως βασικό στόχο το οικονομικό όφελος, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν διαφορετική αποστολή: την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών.

Η μέθοδος «Matryoshka» της ρωσικής παραπληροφόρησης

Ο Χιορτ αποκάλυψε ότι η υπηρεσία του εντόπισε πρόσφατα μια προσπάθεια παραπληροφόρησης που συνδέεται με τη λεγόμενη μέθοδο «Matryoshka» – από τις ρωσικές κούκλες που κρύβονται η μία μέσα στην άλλη.

Η τεχνική αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει στόχο να αποπροσανατολίσει δημοσιογράφους και ελεγκτές γεγονότων, στέλνοντάς τους υλικό που υποτίθεται ότι αποκαλύπτει ρωσικές επιχειρήσεις προπαγάνδας.

Στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι να αναγκαστούν οι ερευνητές να αφιερώσουν χρόνο στην κατάρριψη ψευδών ισχυρισμών, ενισχύοντας άθελά τους την προβολή τους.

«Πολλά από αυτά πρέπει απλώς να τα αγνοούμε», σημείωσε ο Χιορτ, προειδοποιώντας ότι οι δημιουργοί τέτοιων εκστρατειών επιδιώκουν την οργή, την αντίδραση και τη διάδοση περιεχομένου που διχάζει.

Το «δίκτυο των διακοπών» με τους 1.200 λογαριασμούς

Ο Σουηδός αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης σε ένα δίκτυο περίπου 1.200 λογαριασμών στο X, το οποίο αποδίδεται σε κρατικό παράγοντα που δεν κατονομάστηκε δημόσια.

Το δίκτυο ονομάστηκε «holiday network» («δίκτυο των διακοπών»), επειδή αρχικά οι λογαριασμοί εμφανίζονταν να συζητούν αθώα θέματα, όπως ταξίδια και αθλητισμό.

Στη συνέχεια όμως άρχισαν να δημοσιεύουν χιλιάδες μηνύματα με έντονα πολωτικές πολιτικές θέσεις, με στόχο – σύμφωνα με την υπηρεσία – να ενισχύσουν τις κοινωνικές αντιθέσεις.

Το δίκτυο φέρεται να παρήγαγε περίπου 50.000 αναρτήσεις και σχόλια μέσα στο 2025 και το 2026.

Η μεγαλύτερη απειλή ίσως είναι ο φόβος της παρέμβασης

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Χιορτ σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για συντονισμένη ρωσική εκστρατεία που να στοχεύει άμεσα τις σουηδικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η υπερβολική ανησυχία για ξένη παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος.

«Ο φόβος της ξένης παρέμβασης μπορεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι η αμφισβήτηση της νομιμότητας των εκλογών θα μπορούσε να δυσκολέψει τον σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων.