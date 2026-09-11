Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία στη πρεμιέρα του Α’ ομίλου του EuroVolley στην Μόντενα της Ιταλίας.

Η Ελλάδα μπήκε μουδιασμένα στην αναμέτρηση και βρέθηκε να χάνει τα δύο πρώτα σετ, ωστόσο στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και έδειξε τις πραγματικές της δυνατότητες.

Στο τρίτο σετ παρουσίασε όλα τα καλά στοιχεία που διαθέτει στο παιχνίδι της και, παρότι βρέθηκε πίσω με 16-13, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να το κατακτήσει, ανεβάζοντας παράλληλα την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή της.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να παλεύει και στο τέταρτο σετ. Η Τσεχία έφτασε κοντά στη νίκη προηγούμενη με 23-20, όμως η Ελλάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με τρεις συνεχόμενους πόντους έφερε το σετ στα ίσα (23-23).

Στις δύο τελευταίες φάσεις, ωστόσο, τα λάθη σε σερβίς και επίθεση έδωσαν στην Τσεχία το 25-23 και τη νίκη. Παρά την ήττα, η αντίδραση της Ελλάδας μετά τα δύο πρώτα σετ και η μαχητικότητα που έδειξε μέχρι τον τελευταίο πόντο αποτελούν στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει ενόψει της συνέχειας.

Τα σετ: 25-21, 25-17, 23-25, 25-23

Η αγωνιστική δράση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα συνεχιστεί απέναντι στην οικοδέσποινα Ιταλία το βράδυ του Σαββάτου (12/9, 22.00).

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου:

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Ιταλία – Σουηδία 3-0

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Τσεχία – Ελλάδα 3-1

Σλοβακία – Σλοβενία (22:00)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Τσεχία (17:00)

Ελλάδα – Ιταλία (22:05, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία – Σουηδία (17:00)

Ιταλία – Σλοβακία (22:05)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Σλοβακία – Τσεχία (17:00)

Σλοβενία – Ελλάδα (22.00, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Σουηδία (17:00, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Τσεχία – Ιταλία (22:05)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Σλοβακία (17:00)

Τσεχία – Σλοβενία (22:00)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Σλοβακία – Ελλάδα (17.00, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Ιταλία – Σλοβενία (22:05)