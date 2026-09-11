Νέα ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, με το επίκεντρο της έρευνας να βρίσκεται πλέον στο ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων.

Η οικογένεια του τραγουδιστή, μέσω του δικηγόρου της Χαράλαμπου Λυκούδη, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές ανακολουθίες σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τον χρόνο αντίδρασης και τις ενέργειες που έγιναν μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό που προβάλλει η πλευρά της οικογένειας, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για περίπου 1,5 ώρα πριν από την τελική διαχείριση του περιστατικού.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής βρέθηκε στο ιατρείο μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στις 14:12 ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με την οικογένεια

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να ξεκίνησε στις 14:12.

Όπως υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης παρέμεινε ενεργό για περίπου 42 λεπτά, γεγονός που, όπως αναφέρει, έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι η θεραπεία δεν πρόλαβε να ξεκινήσει.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν η διαδικασία είχε πράγματι ξεκινήσει, σε ποιο στάδιο βρισκόταν και ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η φωτογραφία από το κινητό και οι κινήσεις μετά το περιστατικό

Στο μικροσκόπιο της ψηφιακής έρευνας έχει μπει και κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν διαγραμμένη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης ξαπλωμένος στο ειδικό κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πότε τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία και αν συνδέεται χρονικά με την ημέρα του θανάτου του.

Παράλληλα, εξετάζονται οι καταγγελίες για προσπάθεια διαγραφής ηλεκτρονικών αρχείων και η προσπάθεια να καθαριστεί ο χώρος μετά το περιστατικό, καθώς, όπως μετέδωσε το Live News, φέρεται να υπήρχε αίμα, παντού σε όλο τον χώρο, πιθανότατα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ένα ακόμη εύρημα που έχει προκαλέσει σοκ αφορά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.

Από την ψηφιακή ανάλυση προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής.

Οι Αρχές ερευνούν ποιος έκανε την αναζήτηση, ποια ακριβώς ερώτηση τέθηκε και σε ποια χρονική στιγμή.

Οι διαγραφές στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί επίσης το ηλεκτρονικό ημερολόγιο του ιατρείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει διαγραφεί συνολικά το αρχείο των ραντεβού, αλλά συγκεκριμένες καταχωρίσεις που αφορούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη καλείται να δείξει πότε πραγματοποιήθηκαν οι διαγραφές και αν μπορούν να ανακτηθούν τα αρχικά δεδομένα.