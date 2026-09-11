Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί στη Βρετανία η εφαρμογή της συμφωνίας «ένας μέσα, ένας έξω» (one in, one out) για το μεταναστευτικό, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες αιτούντες άσυλο που επιστράφηκαν στη Γαλλία έχουν πλέον χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις καταγγελίες οργανώσεων, βρίσκονται τουλάχιστον 41 παιδιά και νέοι των οποίων η ηλικία είχε αμφισβητηθεί από τις βρετανικές αρχές και οι οποίοι φέρονται να μεταφέρθηκαν στη Γαλλία, παρά τις αντιρρήσεις ότι δεν θα έπρεπε να υπάγονται στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της πιλοτικής συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν θα ανανεωθεί ή θα αντικατασταθεί.

Η συμφωνία που παρουσιάστηκε ως «ορόσημο»

Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το μοντέλο προέβλεπε ότι για κάθε αιτούντα άσυλο που φτάνει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη μέσω της Μάγχης και επιστρέφεται στη Γαλλία, ένας άλλος αιτών θα μπορεί να μεταφέρεται νόμιμα στη Βρετανία από γαλλικό έδαφος.

Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «πρωτοποριακή», καθώς στόχος της ήταν να περιορίσει τις επικίνδυνες διασχίσεις της Μάγχης.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή της παραμένει περιορισμένη. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 περίπου 1.400 άνθρωποι έχουν επιστραφεί στη Γαλλία, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 4% των 32.000 ανθρώπων που πέρασαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Καταγγελίες για εξαφανισμένα παιδιά

Η οργάνωση Humans For Rights Network υποστηρίζει ότι έχει καταγράψει, μαζί με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον 41 παιδιά και νέους των οποίων η ηλικία αμφισβητήθηκε και οι οποίοι επιστράφηκαν στη Γαλλία.

Η διευθύντρια της οργάνωσης, Μάντι Χάρις, δήλωσε ότι η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων στη Γαλλία μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι «ντροπιαστική».

«Τουλάχιστον 41 παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γαλλία και σήμερα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη βιώσει βία και εκμετάλλευση.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι κανένα άτομο του οποίου η ηλικία βρίσκεται σε αμφισβήτηση δεν έχει επιστραφεί στη Γαλλία.

«Αυτό είναι κατηγορηματικά αναληθές», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σημειώνοντας ότι κάθε κρατούμενος ενημερώνεται για το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης και ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις ηλικίας.

Γαλλικές αρχές: Μόνο 200 παραμένουν σε επαφή

Γάλλοι πολιτικοί ανέφεραν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι από όσους επιστράφηκαν στη Γαλλία μόνο περίπου 200 εξακολουθούν να βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές.

Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν περάσει στην παρανομία ή έχουν μετακινηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Άτομα που επέστρεψαν στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι απομακρύνθηκαν από το σύστημα επειδή φοβήθηκαν την αντιμετώπιση από τις αρχές, την πίεση για επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους ή το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω των κανόνων του Δουβλίνου.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι η τύχη των ανθρώπων μετά την επιστροφή τους αποτελεί ευθύνη των γαλλικών αρχών. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών δεν σχολίασε τις καταγγελίες.

«Τραύμα πάνω στο τραύμα»

Στη συνεδρίαση της βρετανικής Βουλής όπου συζητήθηκαν οι καταγγελίες, οργανώσεις παροχής βοήθειας εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση των ανθρώπων που επιστρέφονται στη Γαλλία.

Η Νιχάλ Οσμάν, συντονίστρια προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ανέφερε ότι πολλοί αιτούντες άσυλο φτάνουν στη Γαλλία σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, παρουσιάζοντας συμπτώματα όπως έντονο άγχος, κρίσεις πανικού, αυτοκαταστροφικές σκέψεις και ψυχολογική κατάρρευση.

«Αυτό που βλέπουμε είναι η συσσώρευση τραύματος πάνω στο τραύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της βρετανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Άλεξ Σόμπελ, δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση και αστυνόμευση των γαλλικών συνόρων με στόχο την αποτροπή των διελεύσεων προς τη Βρετανία.

Αβέβαιο το μέλλον της συμφωνίας

Η βρετανική υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ φέρεται να επιδιώκει την επέκταση και ενίσχυση της συμφωνίας, ενώ η Γαλλία έχει ζητήσει ένα ευρωπαϊκότερο μοντέλο, ώστε η διαχείριση των επιστροφών να μην αφορά αποκλειστικά το Παρίσι.

Ωστόσο, σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, οι προσπάθειες να μοιραστεί η ευθύνη και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας, η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις τόσο για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική όσο και για μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας των ευάλωτων ομάδων.