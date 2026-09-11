Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του sinidisi.gr, ο νεαρός άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό φέρεται να ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Μανούσος Φαρμάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ποιος ήταν ο Μανούσος Φαρμάκης

Ο 32χρονος ήταν αδελφός της Όλγας Φαρμάκη, πρώην μοντέλου και επιχειρηματία, και της Γωγώς Φαρμάκη, επιχειρηματία και σχεδιάστριας μόδας, οι οποίες είναι γνωστές στο ευρύ κοινό μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δραστηριότητά τους στον χώρο της μόδας.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου, όπου η οικογένεια είναι ιδιαίτερα γνωστή.