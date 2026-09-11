Στιγμές αγωνίας έζησαν επιβάτες τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά των ακτών της βόρειας Ιταλίας, όταν ένας τεράστιος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη θάλασσα και πέρασε επικίνδυνα κοντά από το σκάφος.

Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης ανοιχτά του Σαν Μικέλε ντι Παγκάνα, στην περιοχή της Λιγουρίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κακοκαιρία τις τελευταίες ώρες.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο υδροστρόβιλος φαίνεται να υψώνεται σαν τεράστια στήλη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και να κινείται προς την περιοχή όπου βρίσκεται το τουριστικό σκάφος.

Η αγωνία είναι εμφανής από τις αντιδράσεις όσων βρίσκονται στο σημείο, με έναν άνδρα να ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: «όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ», καθώς ο υδροστρόβιλος πλησιάζει επικίνδυνα.

Τελικά, το σκάφος στάθηκε τυχερό, καθώς το φαινόμενο πέρασε ξυστά από την πορεία του χωρίς να προκαλέσει ζημιές.

Άλλα πλοιάρια στην περιοχή καταγράφονται να ταλαντεύονται έντονα από τα μεγάλα κύματα, την ώρα που ο υδροστρόβιλος σηκώνει τεράστιες ποσότητες νερού πριν αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί.

🌪️Video di Patricia Tesman, dal gruppo "Liguria Meravigliosa", della tromba marina che questa mattina ha interessato il litorale tra Santa Margherita Ligure e Zoagli (GE). https://t.co/PXrjKVhFeh pic.twitter.com/Q9SO8lHdxR — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 10, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το πέρασμα του φαινομένου.

Οι υδροστρόβιλοι είναι σχετικά συχνοί στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων, όταν θερμά θαλάσσια νερά και ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον σχηματισμό τους.