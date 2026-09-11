Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, μετά από σειρά επιθέσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή του Ριάντ και της Μεδίνας.

Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός τέθηκε εκτός λειτουργίας ως μέτρο ασφαλείας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες των επιθέσεων και τις πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία επικαλούνται πηγή του υπουργείου, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές του βασιλείου, καθώς μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγές περιοχές στα ανατολικά της χώρας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας την εξαγωγή πετρελαίου χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τον Περσικό Κόλπο.

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, όπου ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Οι σαουδαραβικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού και την έκταση των ζημιών.