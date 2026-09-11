Ένοχος για την υποκίνηση σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος αναίσθητων γυναικών, μέσω διαδικτυακού φόρουμ στο οποίο διακινούνταν εικόνες κακοποίησης, δήλωσε ένας 52χρονος Βρετανός ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.

Ο Ντάρεν Κόνγουεϊ παραδέχτηκε στο Κακουργιοδικείο του Γουντ Γκριν σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ηδονοβλεψία, κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού και συνέργεια ή υποκίνηση σε σεξουαλικές επιθέσεις. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 30 Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων, ομολόγησε ότι το 2025 ζήτησε από άλλον άνδρα να βιάσει τη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν και να του στείλει φωτογραφίες. Κατά την περίοδο 2023–2026 είχε ζητήσει τουλάχιστον δέκα φορές να του αποσταλούν φωτογραφίες αναίσθητων γυναικών.

Το διαδικτυακό φόρουμ εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του 2025. Σε αυτό ανταλλάσσονταν βίντεο σεξουαλικών επιθέσεων και ενδοοικογενειακής βίας από διαφορετικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, υπό τον συντονισμό της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Κόνγουεϊ στο σπίτι του στις 30 Ιουλίου.

«Υποκινώντας άλλα άτομα να επιτεθούν σε θύματα που ήταν αναίσθητα, κοιμισμένα ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, εξέθεσε γυναίκες σε σοβαρούς κινδύνους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ικανοποίηση», δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής Άντι Ντέι.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες ταυτοποίησης όλων των γυναικών των οποίων φωτογραφίες εντοπίστηκαν σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης στην κατοικία του. Δεν αποκλείουν, μάλιστα, ορισμένα από τα θύματα να βρίσκονται εκτός Βρετανίας.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε αποκαλύψεις για σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών που είχαν ναρκωθεί εν αγνοία τους ή με εξαναγκασμό. Ανάμεσά τους βρίσκεται η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε επί χρόνια και καλούσε άλλους άνδρες να τη βιάσουν στο σπίτι τους. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών.