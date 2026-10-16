Με μια κοινή φωτογραφία του Γιώργου Βαρδινογιάννη και του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχαιρέτισε τον «Καπετάνιο», ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον Παναθηναϊκό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δημοσίευσε στο Instagram ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τους δύο άνδρες καθισμένους δίπλα δίπλα, κάτω από την επιγραφή του Παναθηναϊκού.

«Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα», έγραψε στη συλλυπητήρια ανάρτησή του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.