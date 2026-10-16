Πέντε βραβεία απέσπασε η REDEX S.A. στα Environmental Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εταιρεία διακρίθηκε με δύο GOLD, δύο SILVER και ένα BRONZE βραβείο για έργα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Fraport Greece, η Nexans και η Mondelez.

Αναλυτικά οι πέντε διακρίσεις

GOLD – Energy Saving / Energy Autonomy: Αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού σε δρόμους και χώρους στάθμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού σε δρόμους και χώρους στάθμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». GOLD – Sustainable Transport: Αναβάθμιση του φωτισμού στη βόρεια και νότια περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Αναβάθμιση του φωτισμού στη βόρεια και νότια περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. SILVER – Green Energy: Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3 MWp στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε συνεργασία με τη Fraport Greece και την DAMCO.

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3 MWp στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε συνεργασία με τη Fraport Greece και την DAMCO. SILVER – Energy Intensive Industry: Έργο βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Nexans Hellas στη Στυλίδα.

Έργο βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της Nexans Hellas στη Στυλίδα. BRONZE – Energy Conservation: Έργο βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (P.Q.O.S.) στο εργοστάσιο Β1 της Mondelez, στη Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας.

Οι διακρίσεις αφορούν παρεμβάσεις σε αεροδρομιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η REDEX, με αφορμή τη βράβευσή της, ευχαρίστησε τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της, τονίζοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.