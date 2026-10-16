Στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς πρώην συνάδελφός της στο Fox News υποστηρίζει ότι μιλούσε ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή και επιδείκνυε με υπερηφάνεια μια συλλογή από φωτογραφίες ακατάλληλου περιεχομένου, τις οποίες συνόδευε με στοιχεία πιστωτικής κάρτας άνδρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Η Λίζα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, συνεργάτιδα του τηλεοπτικού δικτύου και πρώην παρουσιάστρια του MTV, περιέγραψε την εμπειρία της από τη γνωριμία της με την Γκίλφοϊλ σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Όπως έγραψε, οι δύο γυναίκες ήρθαν αρχικά πιο κοντά λόγω της κοινής τους «απέχθειας» για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι πρώην σύζυγος της Γκίλφοϊλ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, όσο περνούσε ο καιρός και γνωρίζονταν καλύτερα, αισθανόταν όλο και λιγότερο άνετα μαζί της, αναφέρει η nypost.

Οι φωτογραφίες και οι πιστωτικές κάρτες που φέρεται να επιδείκνυε

Σύμφωνα με την Κένεντι, η Γκίλφοϊλ επιδείκνυε τη σχέση της με έναν άνδρα, τον οποίο αποκαλούσε «Λεξ Λούθορ» και περιέγραφε ως «ερωτευμένο μετρητομηχανή». Η πρώην συνεργάτιδά της υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ είχε δείξει στην ίδια και σε αρκετούς κοινούς φίλους τους φωτογραφίες της μαύρης πιστωτικής κάρτας American Express του συγκεκριμένου άνδρα, τόσο από την μπροστινή όσο και από την πίσω πλευρά.

«Η Κίμπερλι έδειξε σε εμένα και σε αρκετούς φίλους μας φωτογραφίες της μαύρης κάρτας Amex του, μπροστά και πίσω», έγραψε η Κένεντι. Όπως πρόσθεσε, οι εικόνες συνοδεύονταν από αντίστοιχες φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων του κατόχου της κάρτας, σημειώνοντας ότι υπήρχαν τουλάχιστον τρία τέτοια ζευγάρια φωτογραφιών.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι οι φερόμενες σεξουαλικές περιπέτειες της Γκίλφοϊλ είχαν οδηγήσει στην κυκλοφορία παρατσουκλιών για εκείνη μέσα στο τηλεοπτικό δίκτυο, μεταξύ των οποίων τα «Σίμπισκιτ» και «USO». «Στην πραγματικότητα, η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ τόσο ανέμελα, που έκανε τη Σαμάνθα από το “Sex and the City” να μοιάζει με την Γκρέτα Τούνμπεργκ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox Business περιέγραψε την Γκίλφοϊλ ως μια γυναίκα «απίστευτα γοητευτική», αλλά ταυτόχρονα ως ένα «τέρας που κυνηγούσε το κύρος», το οποίο χαρακτηριζόταν από «αδιάκοπο ναρκισσισμό».

Οι προηγούμενες καταγγελίες και η αποχώρηση από το Fox News

Η Γκίλφοϊλ αποχώρησε από το Fox News το 2018, προκειμένου να εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020. Η αποχώρησή της έγινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εν μέσω έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το 2020, το περιοδικό New Yorker είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να προχωρούσε σε «γραφικές σεξουαλικές συζητήσεις» και να μοιραζόταν συχνά άσεμνες εικόνες, μεταξύ των οποίων και «φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων», κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο Fox News.

Τότε, η ίδια είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο περιοδικό: «Δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας».

Η Γκίλφοϊλ και δικηγόρος που εκπροσωπεί την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν είχαν απαντήσει άμεσα στο αίτημα της εφημερίδας The Post για κάποιο σχόλιο σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις.

Η παραίτηση από τη θέση της πρέσβειρας και η καταγγελία για τα 100.000 δολάρια

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της, στον απόηχο καταγγελίας σύμφωνα με την οποία φέρεται να πίεσε δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει την οφειλή της προσωπικής πιστωτικής της κάρτας.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς, πρώην υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο, το ποσό των 100.000 δολαρίων, προκειμένου να εξοφλήσει την κάρτα της American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας.

Στη δήλωση με την οποία αποχαιρέτησε τη θέση της, η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη και προανήγγειλε ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη της.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», έγραψε. «Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη Δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας προσφοράς μου», είχε συμπληρώσει.