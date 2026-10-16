Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επέστρεψε για 3η σεζόν πιο ανανεωμένο, πιο απρόβλεπτο και ακόμα πιο διασκεδαστικό και μας καλεί να γίνουμε ξανά συνοδοιπόροι στα μοναδικά του ταξίδια, όπου όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα.

Αύριο στις 21:00 στο νέο επεισόδιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, ταξιδεύει στη Δράμα και μαζί του ανακαλύπτουμε νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες.

Όσα θα δούμε αύριο

Επόμενος προορισμός του «The Roadshow» είναι η βροχερή Δράμα. Ο Γρηγόρης μάς ενημερώνει από πού πήρε το όνομά της και ποια σχέση έχει το νερό με την ονομασία της.

Ο πρώτος άνθρωπος που συναντούν δεν έχει πολλά κέφια… Έχει το μυαλό του στα αρνιά και τα κατσίκια και ο Γρηγόρης επιστρατεύει ένα ανέκδοτο για να τον κάνει να ξεχαστεί. Θα τα καταφέρει;

Ο δεύτερος είναι ο κύριος Σωτήρης, που κάνει γυμναστική στη βροχή γιατί παλιά ήταν τραπεζικός…

Τρίτη στάση είναι τα «κουδούνια», μία οικογενειακή επιχείρηση κτηνοτροφικού ατελιέ. Συνέχεια έχει το τοπικό κανάλι Star Δράμας, όπου τους περιμένει μία έκπληξη μόλις φτάσουν.

Η επόμενή τους συνάντηση είναι με τον Δημήτρη, ο οποίος μοιράζεται μία απίθανη ιστορία με πρωταγωνιστές τη γυναίκα του, τον Γρηγόρη και μία προσευχή. Φυσικά, ο Γρηγόρης προσπαθεί να την κάνει πραγματικότητα… όσο μπορεί! Επόμενη στάση είναι το μουσείο τρένων. Ένα υπέροχο μουσείο, το οποίο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, και ένα βαγόνι από το θρυλικό Οριεντ Εξπρές. Στο χωριό Κορύλαβο συναντούν την Χρύσα, μια υλοτόμο (!), την οποία ο Γρηγόρης μεταμορφώνει.

Ακολουθεί η επίσκεψή τους στο Νευροκόπι, όπου ασχολούνται φυσικά με πατάτες, ενώ στο Οχυρό συναντούν μία ιδιαίτερη προσωπικότητα γνωστή και από τα Social Media. Μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε πότε πρέπει να κάνουμε «μεταβίβαση» μία αγελάδα. Τέλος, ο Γρηγόρης και ο Διονύσης επισκέπτονται ένα παλαιοπωλείο με έναν γλυκύτατο 96χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και πρώην κουρέας. Εκεί μέσα βρίσκουν τα πάντα.

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

Δείτε sneak preview:

Δείτε το trailer: