Ένα τρακάρισμα γίνεται αφορμή για άπειρα μπλεξίματα στο «Τότε» και το «Τώρα». Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΣΚΑΪ, ο Τάκης και η Σούλα τρακάρουν τον Στέργιο, ενώ η Βαλέρια και ο Σπύρος τον Ορέστη.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη συναντούν τον Γιάννη Στάνκογλου και οι περιπέτειες ξεκινούν! Ένα τρακάρισμα, δύο εποχές γιατί οι δρόμοι αλλάζουν, αλλά οι αναποδιές πίσω από το τιμόνι παραμένουν ίδιες!

Στο «Τότε», η Σούλα πιάνει το τιμόνι και… μπαμ! Ο άλλος οδηγός μπορεί να είναι κομματάκι ύποπτος, αλλά η Σούλα και ο Τάκης δεν μασάνε! Λίγη φασαρία, δυο κουβέντες και όλα δείχνουν να λύνονται… Ή μήπως όχι; Στο «Τώρα», ο Σπύρος τρακάρει και η Βαλέρια τρέχει να τον σώσει! Αντί όμως να ξεμπερδέψουν, μπλέκουν με έναν μεγαλοδικηγόρο που μοιράζει μηνύσεις σαν στραγάλια!

Γιατί στο «τότε» το πρόβλημα ήταν το τρακάρισμα… Στο «τώρα» το πραγματικό ατύχημα αρχίζει μετά τη σύγκρουση!

Δείτε το trailer: