Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εμφανίστηκε μετανιωμένος στην απολογία του, για το ξέσπασμα που είχε προ ολίγων ημερών στα social media, όπου αναφέρθηκε στο συμβόλαιό του και στον χρόνο συμμετοχής που έχει στη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε μετανιωμένος και έχοντας καταλάβει το λάθος του.

Αυτό που απομένει πλέον είναι η απόφαση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για την τιμωρία που θα επιβληθεί στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, για όσα έγραψε.

Το πιο πιθανό σενάριο, τη δεδομένη στιγμή, είναι ο 30χρονος πόιντ γκαρντ να αποκλειστεί από τις υποχρεώσεις της ομάδας για το επόμενο διάστημα και να προπονείται μόνος του.