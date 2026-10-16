Σε νέα ομοσπονδιακή φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο πρώην αστέρας της χιπ χοπ, P. Diddy, ο οποίος εκτίει την ποινή του μετά την καταδίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του.

Η απόφαση των αμερικανικών σωφρονιστικών αρχών ελήφθη αμέσως μετά από δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, τα οποία έφεραν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για εμπλοκή του σε βίαιη συμπλοκή εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.



Παράλληλα, τα ίδια δημοσιεύματα αποκάλυπταν πως ο γνωστός μουσικός παραγωγός απολάμβανε συστηματικά προνομιακή μεταχείριση από το προσωπικό της φυλακής, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τη μεταγωγή του.

Ηλικίας 56 ετών, ο P. Diddy μεταφέρθηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Φορτ Ντιξ, στο Νιου Τζέρσεϊ, προς εκείνο του Άλενγουντ Λόου, στη γειτονική πολιτεία της Πενσιλβάνια, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια εκπρόσωπος Τύπου του ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

Στο Άλενγουντ Λόου εκτίουν την ποινή τους περίπου 1.000 κρατούμενοι, έναντι περίπου 4.000 στο Φορτ Ντιξ.



Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Σον Κομπς, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ένα τραύμα στο κεφάλι, έπειτα από μία συμπλοκή που ξέσπασε με έναν άλλο κρατούμενο το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Τον Σεπτέμβριο, το NBC News είχε μεταδώσει πως ο τρόπος ζωής του στο Φορτ Ντιξ ήταν σχετικά άνετος, έχοντας πρόσβαση σε λαθραία κινητά τηλέφωνα και αλκοόλ. Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε επίσης πως άλλοι κρατούμενοι μαγείρευαν και καθάριζαν για εκείνον, που απολάμβανε επιπλέον και υπηρεσίες μασάζ. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν εξήγησε τους λόγους της μεταγωγής του.



«Για λόγους εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες φυλάκισης των ατόμων που βρίσκονται υπό την κράτησή μας, συμπεριλαμβανομένων των λόγων της μεταγωγής», δήλωσε μία εκπρόσωπος Τύπου.



Ο P. Diddy καταδικάστηκε το 2025 μετά μια πολύκροτη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας παρατέθηκαν με λεπτομέρειες οι σεξουαλικοί μαραθώνιοι που διοργάνωνε, εξαναγκάζοντας γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς, μεταξύ των οποίων και την πρώην σύντροφό του, τραγουδίστρια Κασάντρα Βεντούρα.



Οι ένορκοι τον αθώωσαν για τις σοβαρότερες κατηγορίες, δηλαδή την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων από τη μία πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη με σκοπό την πορνεία.



Ο Σον Κομπς αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2028, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.