Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά προβλήματα», χωρίς να εξηγήσει περαιτέρω σε τι αναφέρεται, πυροδοτώντας νέα συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις, τη δημόσια εικόνα αλλά και την υγεία του. Η αναφορά έγινε σε εμφάνισή του στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου.



Λίγο πριν το σχόλιο για τα «πολύ σοβαρά προβλήματα», ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι δεν είχε κοιμηθεί αρκετά και πως, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να κοιμάται. Η ώρα ήταν γύρω στη 1300 το μεσημέρι.



Μιλώντας την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια γεύματος προς τιμήν των ανθρώπων που ανταποκρίνονται πρώτοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον εθισμό και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να απέχουν από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.



Όπως είπε, δεν ήθελε να προσθέσει το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών στη λίστα με τα προβλήματά του, συμπληρώνοντας πως έχει ήδη «πολύ σοβαρά προβλήματα» που αντιμετωπίζει ο ίδιος.



Στη συνέχεια, αστειεύτηκε ότι οι δηλώσεις του πιθανότατα θα έδιναν αφορμή στα μέσα ενημέρωσης να αρχίσουν να εικάζουν ποια μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα.

Επικριτές του συνέδεσαν τα λόγια του με ερωτήματα που επανέρχονται στην επιφάνεια για την ηλικία και την κατάσταση των γνωστικών του ικανοτήτων. Στο επίκεντρο βρέθηκε και αναφορά του σε μια «εξέταση γνωστικών ικανοτήτων», την οποία περιέγραψε ως συνηθισμένη αλλά πολύ δύσκολη, προφέροντας λανθασμένα τη λέξη «γνωστικών».



Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές από μόνες τους δεν αποτελούν απόδειξη ότι ο πρόεδρος αντιμετωπίζει κάποια πάθηση ή γνωστική διαταραχή. Ρίχνουν όμως λάδι σε μια φωτιά που καίει σχεδόν ανεξέλεγκτα, καθώς ο πρόεδρος έχει πατήσει τα 80 χρόνια ζωής.



Η εφημερίδα Independent κάνει λόγο για ένα παραλήρημα τύπου Μπάιντεν, αναφερόμενη στο περιστατικό το οποίο ονομάζει ως «παραδοχή» του Τραμπ για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.



Τυπικά, η φράση περί «πολύ σοβαρών προβλημάτων» παραμένει αδιευκρίνιστη. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες από τον ίδιο τον Τραμπ, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αφορούσε την υγεία του. Παρ’ όλα αυτά, η δήλωση που έγινε χωρίς να υπάρχει στο κείμενο που διάβαζε ο πρόεδρος, έγινε το επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης για την αξιοπιστία των λεγομένων του και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο στόχαστρο των επικρίσεων ο πρόεδρος και για τις αναφορές στον πληθωρισμού και τη σύγκρουση στο Ιράν

Η κριτική επεκτάθηκε στην οικονομία, καθώς τα όσα είπε για το Ιράν ή την οικονομική κατάσταση δεν «πατούσαν» γερά στην πραγματικότητα, κάτι που ενίσχυσε τους φόβους για τα υποτιθέμενα «γνωστικά» του προβλήματα. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι στις ΗΠΑ «δεν υπάρχει πληθωρισμός» και ότι οι δασμοί δεν προκαλούν ανατιμήσεις.

Η απάντηση ήρθε όχι από τους κλασσικούς και αναμενόμενους επικριτές του, αλλά από τον στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων, από το κοινό του δηλαδή.

Δημοσκόπηση του Fox News αναφέρει ότι το 85% των ερωτηθέντων ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές, όπως και το 81% των Ρεπουμπλικανών που ερωτήθηκαν.

Παρόμοιες αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις του για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ είπε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει «πολύ σύντομα» και πρόσθεσε πως θα τελειώσει «όταν το θελήσει ο ίδιος».



Οι επικριτές του ερμήνευσαν τη διατύπωση ως μήνυμα ότι ο ίδιος καθορίζει τον χρονικό ορίζοντα της σύγκρουσης, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται ακόμη και μεταξύ Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το 66% των Ρεπουμπλικανών ανησυχεί για τον πόλεμο, ενώ το 29% δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχο.



Τα δημοσκοπικά ευρήματα αυξάνουν την πίεση στον Λευκό Οίκο, καθώς οι ανησυχίες για την ακρίβεια και τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν έντονες ανάμεσα στους ψηφοφόρους. Και όλα αυτά ενώ μας χωρίζουν μόνο 17 μέρες προτού κληθούν οι Αμερικανοί να συμμετέχουν στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών.