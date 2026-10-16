Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε ν’ αποχαιρετήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 90 ετών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω social media τόνισε πως λίγους ανθρώπους στη ζωή του συμπαθούσε όσο τον «Καπετάνιο».

«Ένας ήταν ο Καπετάνιος… Καλό ταξίδι Καπετάνιε, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα δίνει απόψε το «παρών» στο ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague.