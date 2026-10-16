Ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας με την εισήγησή του τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, πραγματοποίησε ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά του ΠΑΣΟΚ και ορισμένων στοιχείων της αντιπολίτευσης.

Με αφετηρία την πρόσφατη περιοδεία του στην Κρήτη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο αγροτικός κόσμος, κάνοντας λόγο για απώλεια εισοδήματος που αγγίζει το 100%. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την απάθειά της, συνδέοντας τη στάση αυτή και με τα πρόσφατα προβλήματα ασφάλειας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

«Με εξέπληξε, και θέλω να μείνω σε αυτό, η είδηση που προέκυψε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και την πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 400 επιτυχόντες στις καλύτερες σχολές στην Πάτρα και 190 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν γράφτηκαν καν. Δεν γράφτηκαν καν, γιατί η ακρίβεια των ενοικίων, η αδυναμία των οικογενειών τους να τους στηρίξουν, εν τέλει τους στερεί το όνειρο, τους στερεί τη χαρά της ίδιας τους της μεγάλης επιτυχίας. Το ενοίκιο ενός διαμερίσματος 100 τ.μ. στο Παγκράτι δεν είχε πάνω από 700 ευρώ. Σήμερα δεν το βρίσκεις κάτω από 1.200. […] Έχουμε πόλεμο τώρα στην Ουκρανία και στο Ιράν και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη; Τότε γιατί το γάλα, το ψωμί, το κρέας είναι ακριβότερο σε ένα σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι ή στην Καλαμαριά απ’ ό,τι στο Βερολίνο ή στο Παρίσι; Φταίει η Ουκρανία και το Ιράν για αυτό; Η γραμμή τους είναι να δημιουργήσουν φόβο για τη διεθνή κατάσταση, παρουσιάζοντας τον κ. Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο να διαχειριστεί τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας.

«Προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε επίσης έντονη κριτική στη στάση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ, επικαλούμενος μάλιστα την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του. Έχει επίσης, όμως, πει στη ΔΕΘ ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του, και χθες πάλι δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Τώρα, πώς συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος, ιδίως όταν στις μετρήσεις η ΝΔ παραμένει πρώτη. Αν ούτε ένας πολίτης στον δρόμο δεν πιστεύει πως είναι πιθανή μια συγκυβέρνηση δική μου και της ΕΛ.Α.Σ. με τη ΝΔ, υπάρχει άραγε έστω ένας που να αποκλείει κατηγορηματικά την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές; Πιστεύω ότι δεν θα βρείτε».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική του παραίτηση από τη βουλευτική έδρα και στις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, την οποία κατηγόρησε ότι αντιμετωπίζει την ΕΛ.Α.Σ. και τον ίδιο ως βασικούς αντιπάλους.

«Παραιτήθηκα από βουλευτής, δεν αξιοποίησα κανένα προνόμιο, ούτε της βέβαιης επανεκλογής ούτε κρατικές αποζημιώσεις. Παραιτήθηκα, τους έστρωσα αυτόν τον δρόμο μήπως και τα καταφέρουν απέναντι στη δεξιά. Και τι έκαναν; Τίποτα. Πίσω από την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να κάνει την ΕΛ.Α.Σ. και εμένα προσωπικά βασικό αντίπαλο, κρύβεται κάτι άλλο: κάποιοι τρέμουν την ιδέα μιας προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό την ΕΛ.Α.Σ. Και να πούμε μια αλήθεια: μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη και τη δεξιά, από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακριβώς γι’ αυτό επιλέγουν τη στρατηγική της διαρκούς επίθεσης».

«Στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. παρουσίασε τον στόχο του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών, απευθύνοντας κάλεσμα ενότητας προς τους προοδευτικούς πολίτες. «Η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι μόνο οι πολιτικοί της σχηματισμοί· είναι πρώτα απ’ όλα οι πολίτες σε όλο το φάσμα, από την Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Ήμουν και είμαι απολύτως σαφής: δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε, είμαστε εδώ για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη. Πάμε να δουλέψουμε για την πατρίδα, τον λαό και την παράταξή μας, με στόχο τη νίκη στις επόμενες εκλογές».

Φωτογραφίες από την Πολιτική Επιτροπή: