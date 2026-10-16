Διαμερίσματα που μετατρέπονται σε άτυπα «υπνωτήρια», με κρεβάτια, κουκέτες ή στρώματα να διατίθενται ξεχωριστά, βάζει στο στόχαστρο προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το σχέδιο προβλέπει πρόστιμα 10.000 ευρώ για όσους εκμεταλλεύονται τους χώρους και, υπό προϋποθέσεις, προσωρινή ή οριστική σφράγισή τους.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η πρόταση αφορά τη συστηματική διάθεση μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου σε ακίνητα με χρήση κατοικίας. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που καταγράφεται ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική, χωρίς να τηρούνται οι απαιτούμενες υγειονομικές, πολεοδομικές ή τουριστικές προδιαγραφές.

Το υπουργείο συνδέει την πρακτική με κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, επιβάρυνση της καθημερινότητας των υπόλοιπων ενοίκων, φοροδιαφυγή και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πότε θα διαπιστώνεται παράβαση

Η προτεινόμενη διάταξη απαγορεύει τη συστηματική εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου σε κατοικίες. Ο ορισμός καλύπτει κάθε σχετική υποδομή, από κρεβάτι και κουκέτα έως στρώμα ή άλλη κατασκευή που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση.

Για να διαπιστωθεί παράβαση, προβλέπεται να συντρέχουν ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία από τα καθορισμένα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται:

Η διάθεση θέσεων ύπνου ανά κλίνη.

Η συχνή ή περιοδική εναλλαγή των διαμενόντων.

Η καταβολή άμεσου ή έμμεσου ανταλλάγματος.

Η διαμόρφωση ή χρήση του ακινήτου με χαρακτηριστικά συλλογικού καταλύματος ή εγκατάστασης μαζικής διαμονής.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξαιρούνται επίσης θεσμοθετημένες δομές, ξενώνες, οικοτροφεία και άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αστέγους, εξαρτημένα άτομα ή πρόσωπα που φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι κυρώσεις για εκμεταλλευτές και ιδιοκτήτες

Η πρόταση προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ στον μισθωτή, υπεκμισθωτή, παραχωρησιούχο, κάτοχο ή νομέα που εκμεταλλεύεται, επιτρέπει ή διευκολύνει την απαγορευμένη χρήση.

Για τον εκμισθωτή προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, εφόσον αποδεικνύεται ότι γνώριζε τη χρήση και την ανεχόταν, τη διευκόλυνε ή την επέτρεπε.

Εάν η δραστηριότητα συνεχίζεται μετά την κοινοποίηση της πράξης διακοπής, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

Σε περίπτωση υποτροπής προβλέπονται διπλασιασμός του προστίμου και σφράγιση του ακινήτου, ενώ σε δεύτερη υποτροπή τριπλασιάζεται το ανώτατο όριο του προστίμου.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα προσωρινής ή οριστικής σφράγισης, μαζί με τις διοικητικές κυρώσεις και την άμεση διακοπή της δραστηριότητας, εφόσον διαπιστώνεται άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και έκτακτη ανάγκη αποτροπής του.

Ποιες υπηρεσίες θα κάνουν ελέγχους

Αρμόδιες για τους ελέγχους και τη διαπίστωση παραβάσεων προβλέπεται να είναι η ΑΑΔΕ, η Οικονομική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι πολεοδομικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.

Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι διαδικασίες ελέγχου και σφράγισης, καθώς και οι λεπτομέρειες για την επιβολή και είσπραξη των προστίμων και την υποβολή ενστάσεων.