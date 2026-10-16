Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Μασσαλία επικρατώντας με 1-0 της Μαρσέιγ και έκανε το δύο στα δύο στην League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της ομάδας του, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια, όπου εμφανίστηκε να κρατάει τα γάντια του Στέφαν Ορτέγκα.

Ο Βάσκος τεχνικός μάλιστα παρέθεσε μια εκπληκτική ομιλία προς τους παίκτες του, γεμάτη πώρωση και ψυχή.

«Σας ευχαριστώ, αυτός είναι ο Ολυμπιακός! Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας και την κατάθεση ψυχής σας. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα.

Συγχαρητήρια για τη νίκη. Ήταν αυτό που θέλαμε και που έπρεπε να γίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος προς τους παίκτες του, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.