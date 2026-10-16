Όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα, φορώντας πράσινα άμφια, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ τέλεσε το μεσημέρι της Παρασκευής λειτουργία στον δέκατο όροφο της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι στη Ρώμη. Τρεις ημέρες μετά την επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, ενώ το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του μετά το χειρουργείο.

Στη λειτουργία παρέστησαν γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, καθώς και μέλη της Χωροφυλακής του Βατικανού. Δίπλα στον 71χρονο ποντίφικα βρισκόταν ο προσωπικός γραμματέας του, ο Περουβιανός ιερέας Έντγκαρ Ριμαϊκούνα.

Κοινώνησε το προσωπικό και μίλησε για τη φροντίδα των ασθενών

Ο Λέων μετέδωσε ο ίδιος τη Θεία Κοινωνία στους παρευρισκομένους. Στο κήρυγμά του ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό για την καθημερινή προσφορά τους στους ασθενείς, αλλά και για όσα έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν για τον ίδιο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αγίας Έδρας.

Οι σημερινές εξετάσεις αίματος και η ακτινογραφία θώρακος επιβεβαίωσαν τη συνεχή βελτίωση της κατάστασής του, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Ο ποντίφικας συνεχίζει τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας, ενώ κινείται και εργάζεται με πλήρη αυτονομία.

Ο πάπας υποβλήθηκε την Τρίτη σε επέμβαση αφαίρεσης του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα. Παρότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά, παραμένουν σε εκκρεμότητα αποτελέσματα εξετάσεων που θα καθορίσουν την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.

Την Κυριακή η καθιερωμένη μεσημβρινή «προσευχή του Άντζελους»

Το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μεσημβρινή «προσευχή του Άντζελους» (μια παραδοσιακή χριστιανική προσευχή τηςΚαθολικής Εκκλησίας), χωρίς να διευκρινίζεται ακόμη εάν ο πάπας θα την πει από το νοσοκομείο ή από το Βατικανό.

Δεν έχει ανακοινωθεί νεότερο χρονοδιάγραμμα εξιτηρίου, πέρα από την αρχική εκτίμηση για νοσηλεία περίπου μίας εβδομάδας.