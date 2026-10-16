Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την με την υπ΄ αριθμ.1470/2026 απόφασή του Δ΄ Τμήματος, επικύρωσε πρόστιμο 90.000 ευρώ που επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για σχόλια περί βιασμού που είχαν γίνει από παίκτη του «Big Brother».

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, εξέτασε τη νομιμότητα του προστίμου που επέβαλε το ΕΣΡ και έκρινε ότι «οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους» και αντίστοιχα «οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης».

Παράλληλα, η απόφαση αναφέρει ότι «η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους» και ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ και όταν ακόμη το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού φορέα.

Τέλος, το ΣτΕ έκρινε αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ, δηλαδή ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου.

Τι είχε συμβεί

Όταν προβάλλονταν το «Big Brother» το 2020, από τους πρώτους που «ξεχώρισαν», για τους λάθος λόγους, ήταν ο Αντώνης Αλεξανδρίδης. Ο Κρητικός με το «βαρύ» ύφος που στο εισαγωγικό βίντεο είχε τονίσει πως δεν μπορεί τους gay γιατί δεν θέλει να του τρίβονται.

Τότε, θέλοντας να δώσει συμβουλές σε συμπαίκτες του περί σχέσεων είχε αναφέρει: «με τις γκόμενες… από κάθε μέρα σε μια, να αδειάσει το πακέτο αλλιώς έχει βίασμα»,

Η συζήτηση αυτή είχε γίνει ξημέρωμα Κυριακής και μόνο όσοι παρακολουθούσαν live μέσω των smart tv τους το τι γίνεται στο σπίτι του Μεγάλου Αδερφού μπορούσαν να το έχουν ακούσει.