Δύο αυτοκινητα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέους στην Πάτρα, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα το pelop.gr, προηγήθηκε παραβίαση πινακίδας STOP από έναν από τους δύο οδηγούς. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος που ανετράπη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.