Νέα, δραματική τροπή λαμβάνει η δικαστική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση Μαζωνάκη, μετά την αποκαλυπτική κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών της οδού Καρνεάδου. Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια πρόσωπα, γεγονότα και παρασκηνιακές καταστάσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τη θέση του 58χρονου πατέρα της.



Σύμφωνα με όσα κατέθεσε και προβλήθηκαν στην εκπομπή «Live News», ο 58χρονος γιατρός είχε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη αναισθησιολόγου, στοιχείο που θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη των ανακρίσεων. Οι αναφορές της 19χρονης φαίνεται να μετατοπίζουν το κεντρικό βάρος των ευθυνών μεταξύ των δύο κατηγορουμένων, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα της δικογραφίας.



Αρχικά η 19χρονη ανέφερε: «Εργαζόμουν ως γραμματέας στην Πατριάρχου Ιωακείμ για περίπου ένα εξάμηνο. Έπειτα έφυγα για τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Την Τετάρτη δεν πήγα για κάποιον ιδιαίτερο λόγο στην Καρνεάδου. Είχα μιλήσει με τη μητέρα μου, το πρωί μου είχε αναφέρει ότι θα πάει το μεσημέρι ο Μαζωνάκης στο ιατρείο. Θυμάμαι με κάλεσε και ο πατέρας μου γιατί είχαμε πει θα πάμε για φαγητό αλλά τελικά δεν πήγα».



Στη συνέχεια, η 19χρονη, που προτάθηκε από τον πατέρα της ως μάρτυρας, αποκάλυψε λεπτομέρειες με τις οποίες δεν φαίνεται να ελαφρύνει τη θέση του.



Τρία είναι τα βασικά σημεία που αποκάλυψε η 19χρονη και που έμμεσα φωτίζουν όσα έγιναν στην Καρνεάδου και με τον Μαζωνάκη. Αρχικά η αποκάλυψη που συντάραξε, καθώς σχετίζει τον πατέρα της με την πλασμαφαίρεση και πως ο ίδιος ήταν που έψαχνε αναισθησιολόγο:



«Ο πατέρας μου είχε δρομολογήσει την πρόσληψη της αναισθησιολόγου για να χειρίζεται το πρώτο μηχάνημα», είπε η κόρη του 58χρονου στην κατάθεση.



Άρα ο γιατρός γνώριζε πως γίνονται αναισθησίες στο υποεξοπλισμένο διαμέρισμα ιατρείο και μάλιστα η κόρη λέει πως ήξερε και για τη δική της πλασμαφαίρεση.

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«Έκανα δύο φορές θεραπεία. Την πρώτη στις 26 και τη δεύτερη στις 30 Αυγούστου. Μετά την πρώτη φορά προπονήθηκα κανονικά, ήμουν εντάξει. Ακολούθησα όλες τις οδηγίες που μου έδωσαν. Είχα ενέργεια. Τη δεύτερη φορά, μου έσπασαν τρεις φλέβες και είπα στη μητέρα μου να σταματήσουμε. Τότε εκείνη, άνοιξε την πόρτα, ήρθε μέσα και μου έβαλε κάτι στον ορό. Μετά μπόρεσε να βρει φλέβα και συνεχίσαμε μέχρι 12 το βράδυ. Μιλούσαμε γενικά. Είχα χαλαρώσει όμως και τη ρώτησα τι μου έβαλε και μου είπε κάτι που δίνουν στην κολονοσκόπηση» αποκάλυψε η 19χρονη.



Και συμπληρώνει:

«Η μητέρα μου γενικά είναι ισχυρογνώμων. Πιστεύει στην ολιστική προσέγγιση. Ο πατέρας μου είναι παθολόγος, όμως έχει και εκείνος ολιστική προσέγγιση. Γενικά, ο πατέρας μου ήθελε από το 2022 να της πει κάποια πράγματα γιατί είχαν προβλήματα αλλά δεν το έκανε τελικά».



«Ο πατέρας μου ήξερε ότι έκανα τη θεραπεία. Του το είχε ανακοινώσει η μητέρα μου. Δεν το συζήτησα μαζί του. Εκείνη με έπεισε να το κάνω» συμπλήρωσε η 19χρονη.



Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί αναμένουν με έκδηλη αγωνία τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών μέσω των συνηγόρων τους. Η κατάθεση-κλειδί της κόρης ανοίγει νέο κύκλο ερευνών, ενώ τα νέα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν άμεσα από τον ανακριτή, διαμορφώνοντας το τελικό πλαίσιο των κατηγοριών για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.