Ανοδικές τάσεις σημείωσαν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Άνοδο σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία βαδίζουν για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Αύγουστο, με στήριγμα τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.



O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας, στις 2.613,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,22%.



Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,12%, μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί 4,56%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 23,24%.



Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 289,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.061.812 μετοχές.



Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,06%.



Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,26%), των ΕΛΠΕ (+2,83%), της Πειραιώς (+2,80%), του ΟΤΕ (+2,30%), της Εθνικής (+2,21%) και της Elvalhalcor (+2,20%).



Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,77%), της Optima Bank (-1,59%) και της Motor Oil (-1,36%).



Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.391.787 και 8.071.111 μετοχές, αντιστοίχως.



Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 45,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,35 εκατ. ευρώ.



Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 40 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.