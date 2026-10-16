Η Μαριάντα Πιερίδη μιλώντας στην κάμερα του Happy Day αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή.

«Όλα καλά στα προσωπικά μου. Δεν διάβασα ποτέ ότι χώρισα», ξεκαθαρίζει η Μαριάντα Πιερίδη και σχολιάζει με νόημα: «Το βρίσκω πολύ χαριτωμένο ότι κάποιος ασχολήθηκε να δει αν έσβησα φωτογραφίες, είναι πολύ γλυκό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αλλά είμαι μια χαρά».

Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, η ίδια υπογραμμίζει: «Να μην μου ευχηθείτε άλλον γάμο στη ζωή μου, δεν θέλω».

Κλείνοντας, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε και για τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη ζωή της, τονίζοντας: «Δεν συγχωρώ και δεν ξεχνώ τίποτα».